Langenhagen/Hannover

Die Auffahrt Bothfeld/Langenhagen-Ost der Autobahn 2 in Fahrrichtung Berlin muss deutlich kürzer gesperrt werden als zunächst angekündigt. Die Landesstraßenbehörde lässt derzeit den Fahrradweg entlang der L 382 Langenhagen-Bothfeld sanieren. Für diese Arbeiten hatte die Behörde angekündigt, dass die Autobahnauffahrt in Richtung Berlin – die der Radweg kreuzt – ab Montag, 12. Oktober, für zwei Wochen gesperrt werden muss.

A2-Auffahrt wird nur für sechs Stunden gesperrt

Nun hat die beauftragte Firma laut Friedhelm Fischer, Geschäftsbereichsleiter Hannover der Landesbehörde, jedoch umdisponiert – mit einem „hocherfreulichen Ergebnis“ für die Behörde, vor allem aber für betroffene Autofahrer. Statt für zwei Wochen muss die Auffahrt nur am Montag, 12. Oktober, von 7 bis 13 Uhr gesperrt werden. Dann wird dort die neue Asphaltdecke des Radwegs hergestellt.

Anzeige

Die Umleitung führt ab der Anschlussstelle Bothfeld über die A2 zunächst in Fahrtrichtung Dortmund mit der Möglichkeit, an der Anschlussstelle Langenhagen zu wenden. Alternativ können Autofahrer dort oder in Hannover-Lahe auf die A2 in Richtung Berlin auffahren.

Zu einem späteren Zeitpunkt ist dann noch einmal eine Sperrung der A2-Abfahrt Bothfeld aus Richtung Dortmund kommend erforderlich – und zwar, wenn der Radwegeabschnitt bis zur General-Wever-Straße seine neue Asphaltdecke erhält.

Von Frank Walter