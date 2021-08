Langenhagen

Überall im Land starten Anfang August junge Menschen in die Berufsausbildung. Die Folgen der Corona-Pandemie sind in einigen Branchen durchaus spürbar. Nach Auskunft von Holger Habenicht, Sprecher der Agentur für Arbeit, würde es in einigen Branchen durchaus weniger Lehrstellen geben.

Das gilt auch für Langenhagen. Dort hat die Arbeitsagentur einen Rückgang der Lehrstellen um 13,6 Prozent im Vergleich zu 2019 registriert. Besonders zurückhaltend – weil vom monatelangen Lockdown gebeutelt – seien Branchen wie die Gastronomie und Hotellerie, aber auch Betriebe, die eine Ausbildung zum Fluggerätmechaniker anböten, berichtet Habenicht.

119 junge Leute haben noch keinen Ausbildungsplatz

Ungeachtet dessen bewertet der Agentursprecher die Situation in Langenhagen als „noch ganz gut“. So hatten Unternehmen 453 Ausbildungsstellen gemeldet. Davon sind aus unterschiedlichsten Gründen noch 209 unbesetzt. Dem stünden Habenichts Angaben zufolge 354 Bewerber gegenüber. Aktuell haben 119 junge Menschen aus der Stadt noch keinen Ausbildungsplatz gefunden.

„Wir bieten kurzentschlossenen Jugendlichen unter der Telefonnummer (05 11) 9 19 50 50 Fachleute an, die nach Stellen suchen und auch Stellen für Arbeitgeber annehmen“, sagt Habenicht zum neuen Service der Agentur für Arbeit. „Eine Ausbildung ist ein guter Karrierestart, wenn sie zu einem passt. Es gibt immer noch offene Stellen. Einfach bei uns melden.“

Expert-Zentrale hält Zahlen auf Niveau von vor Corona

Bei der Expert-Zentrale in Godshorn ist ungeachtet der Corona-Krise der Ausbildungsstart so wie in den vergangenen Jahren regulär Anfang August erfolgt. Sechs Auszubildende und zwei dual Studierende haben in der Unternehmenszentrale an der Bayernstraße ihre Beschäftigung aufgenommen, teilt Firmensprecherin Alisa Lönneker mit. Mit Blick auf das ähnliche Einstellungsniveau der Vorjahre sind aktuell nun 19 Auszubildende sowie sechs dual Studierende angestellt.

Die neu hinzugekommenen jungen Leute werden jetzt zu Fachinformatikern Fachrichtung Anwendungsentwicklung, Kaufleuten für Groß- und Außenhandelsmanagement sowie im E-Commerce ausgebildet. Die zwei dual Studierenden erlernen Business Administration mit Schwerpunkt Handel/Dienstleistungen.

Neuer Ausbildungsberuf in Langenhagen gestartet

Erstmals wird bei Expert der neue, deutschlandweit anerkannte Ausbildungsberuf Fachinformatik in Fachrichtung Daten- und Prozessanalyse angeboten. „Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Analyse von Daten und auf Prozessoptimierung innerhalb der IT-Landschaft“, erläutert Lönneker.

„Unser Ausbildungsprogramm liegt uns sehr am Herzen, weshalb wir es stetig weiterentwickeln und an die moderne Berufswelt anpassen. Gut ausgebildete, engagierte Nachwuchskräfte sind eine Investition in die Zukunft“, sagt Gerd-Christian Hesse, Expert-Vorstand für Finanzen, Personal und Versicherung. „Somit freut es uns sehr, dass wir auch in diesem Jahr junge, talentierte Berufseinsteiger und -einsteigerinnen von Expert und unserer Branche überzeugen konnten.“ Und die Chancen einer späteren Übernahme stünden nicht schlecht. „Die liegt seit jeher kontinuierlich auf einem sehr hohen Niveau.“

Stadt steigert die Zahl der Auszubildenden im Rathaus

Der Erste Stadtrat Carsten Hettwer (Mitte rechts) begrüßt gemeinsam mit Personalchef Carsten Geese (Vierter von links) die neuen Auszubildenden und Studierenden im Langenhagener Rathaus. Quelle: Stadt Langenhagen

Bei der Stadtverwaltung beginnen in diesem Jahr sieben Studierende und Auszubildende ihre Lehrzeit. „Ich freue mich ganz besonders darauf, in den kommenden drei Jahren einen Einblick in die vielen Abteilungen einer Stadtverwaltung zu erhalten“, sagt Sabrina Schwigon, angehende Stadtinspektorin. „Sogar nach 40 Jahren in der Verwaltung werde ich immer noch überrascht und bin begeistert von der Aufgabenvielfalt, die es hier gibt“, sagte der Erste Stadtrat Carsten Hettwer bei der Begrüßung der neuen Kolleginnen und Kollegen.

Mit den sieben neuen Mitarbeitern hat die Stadt die Zahl der Plätze sogar noch um einen aufgestockt, teilt Rathaussprecherin Inga Sievert mit. Die Corona-Pandemie habe keine Auswirkungen auf die Anzahl der Ausbildungs- und Anwärterplätze bei der Stadt. Mehr noch: „Der Ausbildungsauftrag hat weiterhin eine hohe Priorität.“

