Langenhagen

„Wir wollen jungen Menschen von der Zukunftsfähigkeit einer dualen Ausbildung überzeugen“, sagt Aleksandar Beslic, Niederlassungsleiter des Dachser-Logistikzentrums European Logistics Hannover. In diesem Jahr beginnen 26 Nachwuchskräfte ihre Ausbildung am Standort in Langenhagen. Das Unternehmen bildet sie in fünf verschiedenen Bereichen aus.

Wegen der Corona-Pandemie musste das Unternehmen auf viele Möglichkeiten, seine Ausbildungsberufe vorzustellen, verzichten. Berufsmessen fielen aus, zudem konnte es im vergangenen Jahr nur wenige Infoveranstaltungen und Praktika anbieten. „Trotz aller Herausforderungen halten wir an unserer Verantwortung beim Thema Nachwuchsförderung fest“, sagt Beslic. Gut ausgebildete Mitarbeitende seien auch weiterhin die Grundlage des Geschäfts. Am Standort Langenhagen bildet das Unternehmen in allen Jahrgängen aktuell 82 neue Fachkräfte aus.

Lieferketten konnten aufrechterhalten werden

Die Logistikbranche bleibe trotz der Pandemie attraktiv und sei auch im vergangenen Jahr ein wachsender und stabiler Wirtschaftszweig gewesen, so Beslic. Die Lieferketten zu den Kunden hätten trotz der Kontaktbeschränkungen und Abstandsregeln aufrechterhalten werden können. „Unser Team hat in den vergangenen anderthalb Jahren Großes geleistet“, sagt Jörg Brinkmann, Niederlassungsleiter des Logistikzentrums Food Logistics Hannover.

Von Leona Passgang