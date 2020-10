Langenhagen

Die ganzen 40 Jahre über zählte Erwin Eder zwar nicht zu den Besuchern des Kleinkunstfestivals Mimuse in Langenhagen – so lange lebt der gebürtige Österreicher aus der Nähe von Salzburg auch noch gar nicht in der Gegend –, dennoch: Mehr als ein Viertel der Mimuse-Ära ist Eder regelmäßiger Gast der Veranstaltungen. Und er ist immer wieder begeistert: „Es ist toll, was der Verein in Zusammenarbeit mit der Stadt auf die Beine stellt“, sagte der 64-Jährige. Natürlich ließ er sich da den Auftakt zur 40. Mimuse am Sonnabend im Theatersaal mit Matthias Brodowy, Desimo und Robert Wicke nicht entgehen.

160 Besucher dürfen beim Auftakt der Mimuse dabei sein

Für gewöhnlich hat Eder seine Frau Brigitte dabei. Doch der 71-Jährigen ist die Situation aufgrund steigender Corona-Infektionszahlen nicht geheuer gewesen – sie verzichtete. Eder, der in Langenhagen Vorsitzender des Integrationsbeirats ist, nahm daher allein in der sechsten Reihe Platz. Er fühle sich vor Ort wohl, sagte er. Schließlich hatten die Organisatoren alles getan, damit die Besucher den Mindestabstand konsequent einhalten konnten. Jede zweite Sitzreihe war gesperrt. Daher durften insgesamt nur 160 Gäste dabei sein. Eine kontaktlose Registrierung auf dem Smartphone war möglich, zudem gab es Hinweisschilder, welche Wege die Besucher nutzen durften.

Für Eder war es zwar ein amüsanter Abend mit Kabarett, Beatbox und Magie. Dennoch meinte er, dass die ganz große Lockerheit fehlte. „Es ist eine etwas gedrückte Stimmung. Der Applaus ist von den wenigen Zuschauern natürlich auch nicht so laut, als wenn der Saal voll besetzt wäre“, sagte er. „Ich genieße es trotzdem“, sagte der Österreicher in der 20-minütigen Pause. Für ihn sei es „schön, wenn man Corona für zwei Stunden mal vergessen kann“. Ganz gelang das nicht, denn Brodowy und Desimo, der mit bürgerlichem Namen Detlef Simon heißt, kamen immer wieder auf die Pandemie zu sprechen.

Organisatorin ist mit dem Verhalten der Besucher zufrieden

„Es geht nicht schneller, wenn man drängelt“, ermahnte Kabarettist Brodowy unmittelbar vor der Unterbrechung die Zuschauer, an den Getränkeständen gelassen zu bleiben. Das blieben die Besucher dann auch. Die Mimuse-Organisatorin Inga Herrmann, die erst im Sommer die Position vom langjährigen Chef Franz Gottwald übernommen hatte, war mit dem Verhalten der Gäste sehr zufrieden.

Für gute Stimmung während des etwa zweistündigen Programms sorgten die drei Protagonisten. Brodowy philosophierte über die besten Abnehmmöglichkeiten und Nordrhein-Westfalens Ministerpräsidenten Armin Laschet, der in seiner Autobiografie darauf verweise, von Karl dem Großen abzustammen. „Warum nehmen uns diese Leute unseren Arbeitsplatz in der Satire weg, wenn die das jetzt alles selber machen? Das ist doch peinlich“, sagte er mit einem Augenzwinkern. Zudem forderte er das Coronavirus auf, ihm seine Zuschauer zurückzugeben. Beatboxer Wicke, der mit dem Mund alle erdenklichen Töne erzeugen kann, bot nicht nur musikalische Einlagen. Er nahm auch Magier und Artisten aufs Korn.

Desimo holt Langenhagens Stadträtin auf die Bühne

Desimo sorgte mit seinen Tricks für Erstaunen und Lacher. So holte er, nachdem er eine Ziegelsteinattrappe aus Schaumstoff ins Publikum geworfen hatte, Langenhagens Stadträtin Eva Bender auf die Bühne. Diese sollte eine Ecke eines Geldscheins abreißen und die Banknote dann Desimo überlassen. Am Ende erhielt sie ihren zwischenzeitlich verschwundenen Schein und den abgerissenen Schnipsel zurück – und dazu noch einen Klebestreifen zum Flicken.

Mimuse-Chefin Inga Herrmann im Interview Frau Herrmann, kommt bei Ihnen angesichts der Corona-Beschränkungen überhaupt Geburtstagsstimmung auf? Es ist natürlich ein ungewöhnlicher runder Geburtstag. Aber wir feiern die Feste so, wie sie fallen. Natürlich wäre es schöner, mit noch mehr Menschen das 40-jährige Bestehen zu feiern, aber es war ja auch nur der Startschuss. Es folgen noch viele weitere schöne Veranstaltungen. Wie fällt Ihr Fazit nach dem Auftakt aus? Es war ein voller Erfolg. Die vielen Gedanken, die wir uns vorher zum Hygienekonzept gemacht hatten, haben sich ausgezahlt. Es lief für die Gäste reibungslos, und wir nehmen nun nur noch ein paar kleine interne Verbesserungsideen für die kommenden Veranstaltungen mit. Haben sich die Besucher gut verhalten? Ich muss den Zuschauern ein großes Lob aussprechen. Es herrschte ganz viel Umsicht, ganz viel Verständnis. Trotz der Umstände waren alle guter Stimmung. Man merkt, dass die Leute sich freuen, dass wieder etwas Kulturelles in Langenhagen stattfindet.

Die Mimuse geht am Donnerstag, 15. Oktober, mit der „Hommage an Edith Piaf“ weiter. Eder, der sich mit seiner Frau in den Vorjahren durchschnittlich fünf Veranstaltungen angeschaut hatte, weiß noch nicht, welche er in dieser Spielzeit besuchen wird. „Es gibt auf jeden Fall einiges, das sehr interessant klingt“, sagte der Musik- und Kabarettliebhaber.

Von Mark Bode