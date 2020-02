Langenhagen

Ein Vorhängeschloss ist einem gesuchten Dieb am Sonnabend zum Verhängnis geworden: Ein Ladendetektiv hatte den 46-Jährigen aus Langenhagen dabei beobachtet, wie er in einem Geschäft an der Walsroder Straße versucht hatte, ein Vorhängeschloss zu entwenden. Bei der Aufnahme der Personalien durch die hinzugerufene Polizei fiel auf, dass bereits ein Haftbefehl gegen den Beschuldigten existiert – wegen schweren Diebstahls. Da der 46-Jährige die verfügte Geldstrafe nicht bezahlen konnte, überführten ihn die Polizeibeamten in die Justizvollzugsanstalt Hannover.

Von Rebekka Neander