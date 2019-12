Auf dem Weihnachtsmarkt lieben Kinder den Kasper

Langenhagen

Der Weihnachtsmann kommt mit einem einmaligen Auftrag im Jahr – aber auch Kasperle ist wieder da. Auf dem Weihnachtsmarkt an der Elisabethkirche in Langenhagen erlebten Eltern und Großeltern gleich an drei Tagen, dass die handgeführten Puppen mit „Tri tra trullala“ die Jüngsten in den Bann zogen. Die Kasperbühne hatte ihren vielfach bejubelten Auftritt.

30 Kunsthandwerker zeigen Arbeiten

Marianne Storbeck aus Langenhagen stellt ihre Glaskrippe aus. Sie ist eine von etwa 30 Kunsthandwerkern auf dem Elisabeth-Weihnachtsmarkt. Quelle: Ursula Kallenbach

Das von Hand Gefertigte interessierte viele Besucher auch an den Marktständen der etwa 30 Kunsthandwerker. Garantiert nicht kratzende Pulswärmer und anderes wärmendes Strick, aus Leder genähte Winterfäustlinge, bommelige kleine Stoffelche zum Aufhängen, Mützen oder die Weihnachtskrippe in Tiffany-Glastechnik fanden ihre Liebhaber – ob die Liebe bis zum Kauf reichte, werden die Aussteller später abrechnen.

Elche und Besucher trotzen dem Wetter

Die kleinen handgemachten Stoffelche hängen gut geschützt bei Regen unter dem Dach der Weihnachtsbude. Quelle: Ursula Kallenbach

Braucht es noch eine Erwähnung, dass der Weihnachtsmarkt traditionell das gemeinschaftliche Grundbedürfnis nach Bratwurst, Pommes und Punsch abzudecken hat, Wetter egal? Der Zustrom der Besucher zeigte es auch diesmal, und es scheint nirgendwo so viele Kinder und Kinderwagen zu geben wie an diesem Platz zur Weihnachtszeit. Schmalzgebäck, süße Lutschstangen, Liebesherzen, warme Waffeln, gebrannte Mandeln, ein Karussell – ein Kindertraum unter Lichterketten am zweiten Advent.

Gespannte Markisen und Kapuzen tun ihren Dienst bei kleinen Schauern auf dem Weihnachtsmarkt. Quelle: Ursula Kallenbach

Breites musikalisches Programm

Der besinnlichen Zeit gab die Elisabethkirche mit einem äußerst umfangreichen Programm an den drei Markttagen viel Raum. Im Kirchenschiff schien warmes Kerzenlicht, musikalische Andachten ließen Besucher zur Ruhe kommen. Das Programm mit Kinderchor, Orgel und Trompetenklasse oder mit dem Renaissance-Ensemble der Musikschule Langenhagen lenkte die Sinne auf Weihnachten. Am Sonntag musizierten stündlich in Folge der Langenhagener Singkreis, die Langenhagener Akkordeonfreunde, der Brinker Chor und das Langenhagener Zupforchester.

Der Kirchenraum ist stimmungsvoll beleuchtet, und viele Besucher folgen den Einladungen zu Ensemble- und Chormusik. Quelle: Ursula Kallenbach

Im Nordschiff der Kirche lud wieder der Weihnachtswunschbaum Bürger ein, für bedürftige, allein lebende Langenhagener und in soziale Not geratene Familien Geld zu spenden. Noch bis zum Marktende am Sonntag konnte, wer sich an der Aktion beteiligen wollte, direkt spenden oder kann dies zu den Bürozeiten im Gemeindebüro auch im Nachgang des Weihnachtsmarktes noch.

Heiligabend folgt noch ein Konzert

Über das Marktende hinaus erfüllt auch das Blasorchester der Stadt Langenhagen noch musikalische Wünsche. Wer das Adventskonzert in der Elisabethkirche am Sonnabend nicht erleben konnte, hat die nächste Möglichkeit an Heiligabend. Am Dienstag, 24. Dezember, spielt das Orchester in kleinerer Besetzung ab 17 Uhr vor der Elisabethkirche Weihnachtslieder.

Lesen Sie auch

Von Ursula Kallenbach