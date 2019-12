Die SPD kann in der GroKo die Hand nicht zur Faust ballen, weil sie die Finger überall drin hat. Die CDU glänzt seit 14 Jahren mit einer Kanzlerin im Klimastreik. In seiner „Jahrespresseschau 2019“ verschont Politkabarettist Arnulf Rating keine Partei – am Donnerstagabend gibt es einen Nachschlag im daunstärs.