Langenhagen

Die Arbeitslosigkeit in Langenhagen hat sich von August auf September um 86 auf 2250 Personen verringert. Das waren 198 Arbeitslose weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote in der Flughafenstadt betrug im September 7,3 Prozent. Ein Jahr zuvor hatte sie sich noch auf 8,0 Prozent belaufen. Diese Zahlen meldete nun die Agentur für Arbeit – verbunden mit dem Hinweis, dass auf dem Arbeitsmarkt die Nachfrage nach Arbeitskräften anhalte. „Die Arbeitslosigkeit sinkt deutlich. Besonders die Jugendlichen melden sich in Ausbildung und Arbeit ab“, teilte Arbeitsagentur-Sprecher Holger Habenicht mit.

403 Menschen beendeten im September ihre Arbeitslosigkeit

In Langenhagen meldeten sich im September 316 Personen neu oder erneut arbeitslos, fünf mehr als vor einem Jahr. Gleichzeitig beendeten jedoch 403 Personen ihre Arbeitslosigkeit. Seit Jahresbeginn gab es damit insgesamt 3041 Arbeitslos-Meldungen, das ist ein Minus von 530 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Dem gegenüber standen 3168 Abmeldungen von Arbeitslosen – ein Plus von 291.

Der Bestand an freien Arbeitsstellen in der Flughafenstadt ist im September um 109 auf 928 gestiegen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat gab es damit 352 Arbeitsstellen mehr. Arbeitgeber meldeten im September 268 neue Arbeitsstellen, 137 mehr als vor einem Jahr. Seit Januar gingen bei der Agentur für Arbeit Meldungen über 1751 offenen Stellen ein, gegenüber dem Vorjahreszeitraum ist das ein Zuwachs um 420.

Von Frank Walter