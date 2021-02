Langenhagen

Im Kampf gegen das Coronavirus sollen Unternehmen und Behörden Beschäftigte vermehrt im Homeoffice arbeiten lassen. Firmen und Stadtverwaltung in Langenhagen haben auf diese bundesweite Maßgabe reagiert – doch nicht immer ist Arbeiten von Zuhause aus möglich.

Bei MTU arbeiten 45 Prozent der Mitarbeiter aktuell mobil

Die MTU Maintenance beschäftigt aktuell am Langenhagener Standort an der Münchner Straße 2500 Mitarbeiter einschließlich 84 Auszubildende. Der Triebwerkspezialist hat nach Auskunft von Unternehmenssprecher Markus Wölfle derzeit etwa 45 Prozent aller Beschäftigten mit Notebooks ausgestattet. „Zuletzt haben sich jeden Tag etwa ein Drittel aller Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von außen ins Netzwerk eingewählt“, teilt der Leiter der MTU-Kommunikationsabteilung auf Anfrage mit. Gleichwohl schwanke die Zahl derjenigen, die im Homeoffice arbeiten, zum Teil erheblich.

Ein größerer Anteil an Beschäftigten in Heimarbeit sei für MTU ohnehin nicht realistisch, meint Wölfle. Denn die anderen Angestellten seien mit „Tätigkeiten am Produkt“ an den Standort gebunden. Für alle anderen gelte prinzipiell: „Wer technisch mobil arbeiten kann, arbeitet größtenteils mobil.“ Das sei bei MTU bereits vor den Corona-Beschränkungen möglich gewesen.

Mit dem neuen Bürogebäude der MTU Maintenance wird auf ein neues Bürokonzept – Multispace – umgestellt. Dieses berücksichtigt Aspekte des mobilen Arbeitens stärker als klassische Bürokonzepte. Quelle: Frank Walter (Archiv)

Mobiles Arbeiten ist wichtiger Pfeiler des Hygienekonzepts

In der Pandemie gelte mobiles Arbeiten auch als ein wichtiger Pfeiler des MTU-Hygienekonzepts, da es doppelt wirksam sei, sagt Wölfle. „Als Schutz für sich und andere und um jenen Kollegen und Kolleginnen, die nicht mobil arbeiten können, das Einhalten der Abstandsregeln zu erleichtern.“

„Wir gehen fest davon aus, dass mobiles Arbeiten auch unabhängig von der Corona-Pandemie bei einer hohen Zahl von Mitarbeitern erhalten bleiben wird – vor allem in einer Kombination mit der Präsenz am Standort“, führt der Unternehmenssprecher weiter aus. Gleiches gelte für digitale oder fernmündliche Konferenzen. Diese würden sicher in einem höheren Umfang als vor der Krise bestehen bleiben. Doch speziell bei der Erörterung komplexer Sachverhalte sowie der langfristigen Weiterentwicklung oder dem kreativen Ausgestalten von zukunftsweisenden Ideen bleibe für MTU der persönliche Kontakt zu Kollegen und Partnern unverzichtbar.

Stadt schickt 320 Kollegen ins Homeoffice

Die Langenhagener Stadtverwaltung hatte nach eigenen Angaben bereits vor der Pandemie die Möglichkeit geschaffen, Heimarbeitsplätzen einzurichten und das auch entsprechend gefördert. „Diese sogenannte ,alternierende Telearbeit’ bedeutet, dass die Beschäftigten sich die Arbeitstage zwischen Homeoffice und Tätigkeit im Rathaus aufteilen“, erläutert Stadtsprecherin Inga Sievert.

Aktuell arbeiten gut 320 Verwaltungsmitarbeiter im Homeoffice. „Das ist eine Quote von mehr als 50 Prozent“, betont Bürgermeister Mirko Heuer. Er schränkt aber ein, dass sich diese Zahl nur auf die Mitarbeiter bezieht, deren Tätigkeit für das Arbeiten im Homeoffice infrage kommt. „Auch wenn das schon eine gute Quote ist, werden wir das mobile Arbeiten weiterhin ausbauen“, kündigt der Verwaltungschef an.

Viele Rathausmitarbeiter bleiben in der Corona-Krise ihrem Büro fern und arbeiten, wenn es möglich ist, im Homeoffice. Quelle: Sven Warnecke (Archiv)

Bürgerbüro ist weiter für Menschen da

In anderen Bereichen – etwa bei den Handwerkern in der Gebäudewirtschaft, auf dem Betriebshof, in der Grünpflege und der Stadtentwässerung sowie im Bürgerbüro – sei Homeoffice allerdings nur schwer beziehungsweise gar nicht möglich, sagt Stadtsprecherin Sievert. „Grundsätzlich erfolgt der Betrieb in allen Bereichen unter Einhaltung der Schutzmaßnahmen.“ Gemeint sind ausreichender Abstand sowie die Maskenpflicht. Zudem ist ein Besuch im Bürgerbüro aktuell nur nach vorheriger Terminvereinbarung möglich.

Auch in den kommunalen Kitas ist bei Erzieherinnen und Erziehern Homeoffice nicht möglich. Gleichwohl: Für die Leiter habe die Stadt die Möglichkeit geschaffen, administrative und konzeptionelle Aufgaben durchaus von zu Hause zu erledigen.

Stadt investiert in IT-Ausstattung gut 180.000 Euro

Um das alles zu ermöglichen hat die Stadt nach Auskunft von Sievers die Serverkapazitäten der Verwaltung nach und nach aufgestockt. Zudem seien Laptops gekauft und technische Lösungen entwickelt worden, damit die Mitarbeiter auch private PCs über eine verschlüsselte Leitung verwenden können. Die Stadt hat für die aktuell 250 neu geschaffenen Arbeitsplätz im Homeofficenach eigenen Angaben etwa 180.000 Euro investiert. Diese Summe umfasst Lizenzen, Laptops und den Ausbau der Server.

„Hinsichtlich der Erweiterung des Arbeitszeitrahmens erfolgte in Abstimmung mit dem Personalrat eine deutliche Ausweitung, um den betroffenen Mitarbeitern einen möglichst breiten Zeitkorridor auch für die Betreuung von Kinder zu ermöglichen“, berichtet Sievert.

Logistiker macht gute Erfahrung und will Modell beibehalten

Die Firmenzentrale von Logiline in Langenhagen ist im Lockdown nahezu verwaist. Quelle: Antje Bismark (Archiv)

Das Unternehmen Logiline – 1998 einst als eine Art Garagenfirma gegründet – beschäftigt heute als Logistikdienstleister rund 50 Mitarbeiter an sechs Standorten im gesamten Bundesgebiet. Darunter befinden sich Speditions- und Bürokaufleute sowie IT-Anwendungsentwickler. Doch nicht nur der Stammsitz am Neddernfeld in Langenhagen ist derzeit weitgehend verwaist. Das Unternehmen hat nach Auskunft des geschäftsführenden Gesellschafters Holger Haupt nahezu die gesamte Belegschaft ins Homeoffice geschickt. Nur noch am Stammsitz seien wenige Mitarbeiter vor Ort, um etwa den Postverkehr zu regeln.

Gleiches gelte für den erheblich reduzierten Warenumschlag. Zudem komme Logiline als einer der wenigen Logistiker komplett ohne eigene Transportfahrzeuge aus, berichtet Haupt. Das Unternehmen ermittelt vielmehr im Auftrag seiner Kunden freien Frachtraum bei unterschiedlichen Partnern, bucht diesen und stellt die Ware dann innerhalb eines festgelegten Zeitfensters zu.

Logiline-Geschäftsführer Holger Haupt kommuniziert mit Kollegen und Kunden im Homeoffice per Videoschalte. Für ein wenig „normale Büroatmosphäre“ ist der Hintergrund animiert. Quelle: privat

Tägliches Miteinander wird vermisst

„Rein technisch und vom Geschäft her sind wir perfekt aufgestellt“, meint Unternehmer Haupt. Das sei so schon vor der Corona-Pandemie der Fall gewesen. Es gebe keine Einschränkungen im Tagesgeschäft. Doch Haupt weiß auch, dass alle Kollegen das tägliche Miteinander durchaus vermissen. Gleichwohl: Die meisten sind seinen Angaben zufolge mit der Situation im Homeoffice zufrieden. Deshalb überlegen er und seine drei Gesellschafterkollegen, dieses Modell über den Lockdown hinaus beizubehalten. Doch aus der sozialen Verantwortung als Arbeitgeber heraus werde es durchaus auch wieder Präsenz in der Firma geben – wenn diese eben wieder möglich sind.

