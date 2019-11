Angebranntes Essen löst Feueralarm am Flughafen aus

Schulenburg

Die Ortsfeuerwehren aus Schulenburg und Engelbostel sind am Donnerstag wegen eines ausgelösten Brandmelders zum Air Cargo Terminal am Flughafen Langenhagen ausgerückt.

Nach Auskunft von Feuerwehrsprecher Rudolf Schweidler wollte ein Mitarbeiter sein Essen in einer Mikrowelle in dem Gebäude an der Heinz-Peter-Pieper-Straße erwärmen. Dann allerdings vergaß er sein Mahl. Die in der Folge angebrannte Speise löste wegen der Rauchentwicklung schließlich um 13.17 Uhr den Alarm aus.

„Ein Trupp unter Atemschutz entsorgte das ,Brandmahl’“, berichtete Schweidler. Das Gebäude wurde noch belüftet, dann konnten die 14 Feuerwehrleute wieder abrücken. Weitere Einsatzmeldungen von Polizei und Feuerwehr Langenhagen finden Sie in unserem Ticker.

Von Sven Warnecke