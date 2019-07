Langenhagen

Vereine aus dem Stadtgebiet haben sich am Sonntagnachmittag beim Tag der Langenhagener auf dem Stadtfest präsentiert. Doch 2020 gibt es keine Wiederholung – auch wenn am Sonntag einige Besucher vor der Marktplatz-Bühne stehen blieben und sich die Auftritte ansahen.Im kommenden Jahr soll es ein ganzes Wochenende für und mit den Vereinen geben. Jetzt haben die Organisatoren – der Kulturring und die Freiwilligenagentur – das Datum festgelegt. Annika Stegmaier von der Freiwilligenagentur sagte am Rande des Stadtfests, dass sich die Organisatoren auf den 20. und 21. Juni geeinigt haben. Die Planungen sollen in den kommenden Wochen und Monaten konkretisiert werden. Dazu hat sich bereits ein Arbeitskreis gegründet. Dass die Veranstaltung stattfinde, stehe jedoch außer Frage, sagt Stegmaier.

In diesem Jahr hatten sich wenige Vereine an dem Tag, dessen Programm kurzfristig auf die Beine gestellt wurde, beteiligt. Jürgen Miethe, Vorsitzender des Kulturrings, führte dies auf den Termin mitten in den Sommerferien zurück. Viele Vereine hätten deshalb abgesagt. „Die Vielfalt, die Langenhagen hat, kann sich nicht präsentieren“, hatte Stegmaier bereits Anfang Juli festgestellt.

Programm auf Bühne und Mitmachaktionen

An dem Wochenende im Juni 2020 sollen sich die Vereine mit ihren Angeboten auf dem Marktplatz an Infoständen präsentieren können. Zudem gibt es eine Bühne mit Programm und viele Mitmachaktionen, berichtete Miethe Anfang Juli von den ersten Überlegungen. An zwei Tagen soll sich alles rund um die knapp 300 Vereine im Stadtgebiet drehen. Für diese ist die Veranstaltung unter anderem eine Möglichkeit, neue Mitglieder zu werben. In den nächsten Wochen wollen die Verantwortlichen netzwerken und Unterstützer für das zweitägige Programm, kündigt Stegmaier an.

Von Julia Gödde-Polley