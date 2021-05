Langenhagen

Insgesamt neun Stationen an den jeweiligen Gotteshäusern haben die sieben evangelischen und zwei katholischen Kirchengemeinden in der Stadt und den Ortsteilen Langenhagens für die Himmelfahrtsradtour am Donnerstag, 13. Mai, vorbereitet. „Du stellst meine Füße auf weiten Raum!“ – dieser ermutigende Satz aus dem 31. Psalm ist nach Angaben von Kirchenkreissprecherin Andrea Hesse das Motto der diesjährigen Tour.

Zwischen 10 und 15 Uhr können die Besucher zum Beispiel im Norden an der Matthias-Claudius-Kirche in Krähenwinkel losfahren, weiter zur Elisabethkirche mit einer Tauferinnerungsstation radeln und dann die Eliakirche mit einem „Mutmach-Bibel-Wortbild“ besuchen. Dann könnte die Route über St. Paulus, Zwölf Apostel und Liebfrauen bis zur Emmauskirche führen, in der eine Fürbittenstation dazu einlädt, Gottes Segen für andere Menschen zu erbitten.

Jede der neun Kirchen ist eine Station

Von der Emmauskirche im Stadtteil Wiesenau könnte es weitergehen zur Kirche Zum Guten Hirten in Godshorn und schließlich zur Martinskirche nach Engelbostel – dort und auch an allen anderen Stationen liegen nach Angaben Hesses Predigtgedanken zum Mitnehmen und andere Texte bereit. „Und natürlich lässt sich die Route auch in umgekehrter Richtung oder nur auf einzelnen Abschnitten radeln“, heißt es weiter.

Kein gemeinsamer Himmelfahrtsgottesdienst

„Wir bedauern es sehr, dass wir auch in diesem Jahr nicht unseren traditionellen gemeinsamen Himmelfahrtsgottesdienst auf dem Kirchplatz feiern können“, sagt Pastorin Bettina Praßler-Kröncke aus der Elisabeth-Kirchengemeinde. Gleichzeitig aber freue sie sich mit ihren Kolleginnen und Kollegen darauf, über den Tag verteilt viele Menschen vor und in den Kirchen begrüßen zu können.

Von Janna Silinger