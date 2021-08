Nach dem tödlichen Busunfall in Langenhagen-Godshorn will die Region Hannover für ihre Ampeln womöglich automatische Meldesysteme für Störungen anschaffen. Bislang ist die Behörde auf Meldungen von Bürgern oder der Polizei angewiesen. Auch weitere Details zum Ausfall der Ampelanlage sind nun bekannt.

Nach tödlichem Busunfall: Region prüft Anschaffung automatischer Störungsmelder an Ampeln

