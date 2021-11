Langenhagen

An den Anblick der Gymnasium-Großbaustelle an der Theodor-Heuss-Straße haben sich die Langenhagener gewöhnt. Doch auch einige Hundert Meter entfernt, neben der Einfahrt zur Pferderennbahn, hat sich einiges getan. Mitte August hatten Arbeiter dort mit dem Bau der neuen Buswendeanlage begonnen, die den Schülern und Lehrern künftig einen sicheren Anschluss an den öffentlichen Nahverkehr ermöglichen soll.

Arbeiten sollen noch fast ein Jahr dauern

Rund 1,8 Millionen Euro investiert die Stadt in die Anlage mit barrierefreien Bushaltestellen und Gehwegen, Kiss-and-ride-Zonen zum sicheren Ein- und Aussteigen sowie in die Zufahrt zum neuen Gymnasium. Mit 450.000 Euro beteiligt sich die Landesnahverkehrsgesellschaft am Bau. Die Fertigstellung ist für Oktober 2022 geplant.

Mittlerweile sind die Arbeiten am Einmündungsbereich zur Theodor-Heuss-Straße angekommen. Dabei wird auch die Ampelanlage an der Zufahrt zur Rennbahn umgebaut. Diese ist deshalb nun außer Betrieb genommen worden, die Lichter sollen bis zum Sommer 2022 ausbleiben. Den Hannoverschen Rennverein tangiert das zunächst nicht, die Saison 2021 auf der Neuen Bult ist beendet. Anders sieht es mit den Großflohmärkten aus. Erstmals wird sich am Sonnabend, 6. November, zeigen, wie sich der Ausfall der Ampelanlage auf den abfahrenden Verkehr auswirkt.

Von Frank Walter