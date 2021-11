Engelbostel

Der geplante Ausbau des Stadtwegs in Engelbostel rückt näher. Wie die Rathausverwaltung jetzt mitteilt, müssen für eine breitere Fahrbahn einschließlich eines parallel verlaufenden Gehwegs nun die gut 50 Rotdornbäume weichen. In Kürze soll ein Fälltrupp des kommunalen Betriebshofs mit Motorsägen anrücken, kündigt Stadtsprecherin Juliane Stahl an. „Dieses geschieht entsprechend freier Kapazitäten, weshalb die Arbeiten in kleinen Abschnitten über mehrere Monate, bis Ende Februar nächsten Jahres, durchgeführt werden“, berichtet sie.

Die Planungen dazu laufen bereits seit einigen Jahren. Nach der ersten Ankündigung der Verwaltung hagelte es in den politischen Gremium teils heftige Kritik. Anwohner hatten im Jahr 2019 sogar eine Unterschriftenaktion gestartet, um für den Erhalt der circa 60 Jahre alten Rotdornbäume zu kämpfen. Nach einem zunächst erzielten Teilerfolg blieb das Engagement letztlich vergeblich.

Ursprünglich standen für den geplanten Ausbau der maroden Straße 1,25 Millionen Euro im kommunalen Haushalt des Jahres 2019. Nun dürfte der etwa 600 Meter lange Streckenabschnitt zwischen der neuen Feuerwache und dem Vereinsgelände des MTV aufgrund der allgemeinen Baukostenexplosion um ein Vielfaches teurer werden. Wegen der Schäden drosselte die Verwaltung in Teilen die erlaubte Höchstgeschwindigkeit auf Tempo 10.

Unbestritten sanierungsbedürftig ist die Fahrbahn schon lange. Die Schlaglöcher im Stadtweg sind teilweise so tief, dass die Stadt das Tempo trotz notdürftiger Reparatur auf 10 Kilometer pro Stunde drosseln muss. Quelle: Stephan Hartung (Archiv)

Neue Bäume sollen am Stadtweg gepflanzt werden

„Die Rotdornbäume müssen weichen, weil der Stadtweg derzeit zu eng ist, damit Autos und Einsatzfahrzeuge einander passieren können“, heißt es von Stahl weiter. Darüber waren sich letztlich auch mehrheitlich die politischen Vertreter im Rat der Stadt Langenhagen einig. Denn über diese Straße muss die Feuerwehr Engelbostel ausrücken können, seitdem sie gemeinsam mit den Nachbarn aus Schulenburg das Gerätehaus im Stadtweg bezogen hat.

Spätestens mit der Eröffnung des neuen Supermarktes an der Einmündung zur Hannoverschen Straße Mitte nächsten Jahres muss dort auch der Gehweg ausgebaut werden, damit Menschen zu Fuß das Geschäft zum Einkaufen erreichen können – speziell aus dem Nordwesten des Dorfes.

Stahl ruft den aktuellen Zustand des Stadtwegs in Erinnerung. So zeichne sich die Fahrbahn derzeit dadurch aus, dass sie beiderseits der Fahrbahn von Bäumen gesäumt ist – auf der einen Seite von Eichen; auf der anderen von ebenjenen Rotdornbäumen. Bei den Planungen des Ausbaus hatte die Verwaltung drei Varianten vorgelegt, wie die Fahrbahn verbreitert werden könnte. Die erste sah die Fällung der etwa 50 Jahre alten Eichen vor; die zweite eine Entnahme der Rotdornbäume und einiger Eichen; bei der dritten sollten einzig die Rotdornbäume gefällt werden.

Rotdorne sind zum großen Teil krank und morsch

Eine gründliche Untersuchung hatte vorab ergeben, dass mehr als 90 Prozent der Rotdornbäume erkrankt und morsch sind. Eine Standsicherheit sei voraussichtlich noch für zehn Jahre gegeben, berichtet die Stadtsprecherin. „Die Eichen hingegen waren vital, weshalb prognostiziert wurde, dass sie an ihren Standorten am Stadtweg bis zu 150 Jahre alt werden könnten“, berichtet sie von den Ergebnissen der Fachleute. „Zudem sind sie ein wichtiger Lebensraum für wild lebende Tiere sowie Insekten und haben für das Mikroklima am Stadtweg eine hohe Bedeutung, indem sie für Schatten, Kühlung, das Filtern von Staub und einiges mehr sorgen.“ Lediglich eine kleinere Eiche in Höhe der Schulstraße muss jedoch entfernt werden.

Und nun die gute Nachricht: „Da die Rotdornbäume von vielen Engelbostlerinnen und Engelbostlern wegen ihrer Blüte von Mai bis Juni geschätzt werden, erfolgt dort nach Beendigung der Straßenbauarbeiten auch eine Nachpflanzung mit Rotdornbäumen“, kündigt die Stadtsprecherin an. Der Rest der Ersatzpflanzungen erfolgt andernorts. „Über die Details des Straßenausbaus informiert die Stadtverwaltung, sobald konkrete Daten dazu feststehen.“

Von Sven Warnecke