Langenhagen

Offensichtlich mit ordentlich Alkohol im Blut hat ein 64-Jähriger am Sonnabend einen Unfall verursacht und ist anschließend geflüchtet. Doch zwei Zeugen beobachteten den Vorfall um 13.15 Uhr auf einem Parkplatz an der Ecke von Walsroder Straße und Reuterdamm. Sie berichteten der Polizei, dass der weiße SUV beim Rückwärtsfahren gegen einen geparkten VW Passat stieß. Der Fahrer sei anschließend ausgestiegen, um sich den Schaden in Höhe von circa 2000 Euro anzuschauen. Doch dann fuhr er davon, ohne den Vorfall zu melden.

Die Zeugen merkten sich jedoch das Kennzeichen des Unfallwagens. Polizeibeamten trafen den Mann dann zu Hause in Langenhagen an. Er stand offensichtlich unter Alkoholeinfluss, ein Atemalkoholtest ergab mehr als zwei Promille. Die Beamten nahmen ihn mit auf die Wache, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Seinen Führerschein musste der Autofahrer abgeben. Die Polizei ermittelt gegen den Mann nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Von Julia Gödde-Polley