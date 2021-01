Langenhagen

Die Polizei ermittelt nach mehreren Verkehrskontrollen am Wochenende gegen zwei Autofahrer wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Auf einen dritten Fahrer kommt ein Bußgeldverfahren zu.

Am Freitag gegen 17.15 Uhr traf es einen 28 Jahre alten Mann aus Hannover. Dieser war mit seinem BMW auf der Wagenzeller Straße unterwegs. Ein Atemalkoholtest ergab 1,4 Promille. Die Polizei untersagte dem Mann die Weiterfahrt und stellte seinen Führerschein sicher, ein Arzt entnahm ihm eine Blutprobe.

Die gleichen Konsequenzen ereilten am Sonnabend um 23.30 Uhr einen 21-Jährigen aus Bad Fallingbostel, den eine Polizeistreife auf der Walsroder Straße kontrollierte. Bei ihm ergab der Atemtest 1,36 Promille – ebenfalls deutlich mehr als die 1,1 Promille, ab denen die absolute Fahruntüchtigkeit angenommen wird. Gegen beide Autofahrer leitete die Polizei Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ein.

Am Freitag gegen 21.30 Uhr fiel der Polizei zudem auf der Hans-Böckler-Straße ein Seat-Fahrer auf. Bei dem 49 Jahre alten Langenhagener zeigte das Atemtestgerät 0,7 Promille an – ein Wert im Bereich der Ordnungswidrigkeiten. Auch dieser Mann musste seinen Wagen stehen lassen. Auf ihn kommt nun ein Bußgeldverfahren zu.

Bei einer Personenkontrolle am Sonnabend um 19.30 Uhr im Bereich der Skateranlage an der Hackethalstraße kontrollierten Polizisten einen 23-Jährigen. In seinem Rucksack fanden die Ordnungshüter etwas Marihuana, das sie beschlagnahmten.

Von Frank Walter