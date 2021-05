Langenhagen

„Lasst uns (was) bewegen!“: So lautet das Motto des diesjährigen Weltspieltages am Freitag, 28. Mai. Die Stadt Langenhagen feiert diesen Tag zum wiederholten Mal gemeinsam mit dem Deutschen Kinderhilfswerk, um auf das Kinderrecht auf Spiel, Erholung und selbst gewählte Freizeitgestaltung aufmerksam zu machen.

Spaziergang am Stück und mehrere Touren sind möglich

Nach dem Entdeckungsspaziergang im vergangenen Jahr geht es diesmal an den Silbersee. Ausgestattet mit Stift und guter Laune kann die Erkundung zu Fuß, mit dem Fahrrad oder Roller losgehen. Viele der zu entdeckenden Orte laden zum Verweilen, Erkunden und Spielen ein. Dabei können die Kinder und Familien selbst bestimmen, wo sie wie lange verweilen und ob sie den Spaziergang am Stück oder in mehreren kürzeren Touren bestreiten möchten. „Viele Kinder und Familien sind im letzten Jahr dem Aufruf gefolgt und haben sich auf eine spannende Entdeckungstour durch den Stadtpark begeben“, sagt Magdalena Freise, Sozialarbeiterin im Haus der Jugend. Das positive Feedback habe die Organisatoren bewogen, zum Weltspieltag 2021 einen neuen Entdeckungsspaziergang zu entwickeln.

Für das richtige Lösungswort gibt es eine Überraschung

Das Besondere in diesem Jahr: Die Perspektive der Kinder steht im Fokus – denn sie selbst wissen am besten, welche Orte sie spannend finden, welche Aktivitäten, Aufgaben und Rätsel ihnen Spaß machen. So ging es vorab gemeinsam mit Kindern auf Entdeckungstour rund um den Silbersee. Aus ihren Ideen und Erfahrungen ist der neue Entdeckungsspaziergang rund um den Silbersee entstanden.

Hier gibt es den Plan für den Entdeckungsspaziergang

Der Plan zum Entdeckungsspaziergang am Silbersee kann ab Freitag, 28. Mai, unter www.kiju-langenhagen.de heruntergeladen werden. In Papierform gibt es ihn im Infobüro im Haus der Jugend, Langenforther Platz 1, zu den Öffnungszeiten montags von 7.30 bis 18 Uhr, dienstags bis donnerstags von 9 bis 17 Uhr sowie freitags von 9 bis 14 Uhr.

Auch diesmal gilt es wieder, Hinweisfotos zu finden und spannende Aufgaben zu lösen, die einen Lösungssatz ergeben. Ein Ball sowie ein Tischtennisschläger und -ball können den Spielspaß unterwegs noch erweitern. Mit der Lösung können sich die Teilnehmer dann im Haus der Jugend eine Überraschung abholen. „Wir hoffen, Kindern und Familien auch in diesem Jahr mit dem neuen Entdeckungsspaziergang ein schönes gemeinsames Erlebnis im Corona-Alltag anbieten und sie für weitere Bewegungsaktivitäten im Freien begeistern zu können“, sagt der städtische Abteilungsleiter Thorben Noß.

Von Frank Walter