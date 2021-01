Langenhagen

Kunden der Postbank müssen in der Filiale am Langenhagener Marktplatz seit Wochen mit eingeschränkten Öffnungszeiten leben – und das auch noch weiterhin. Reinhard Grabowsky, CDU-Fraktionsvorsitzender im Langenhagener Rat, bezeichnet das in einem Protestbrief an die Bonner Zentrale des Unternehmens als „eine nicht hinnehmbare Einschränkung“. Die Postbank selbst verweist auf Änderungen wegen der Corona-Pandemie im Allgemeinen, aber auch auf spezifische Probleme vor Ort.

Grabowsky : Nicht jeder Ältere kann Onlinebanking machen

Mehrere Bürger hätten ihn wegen der Einschränkungen angesprochen, begründet Grabowsky sein Protestschreiben. Gerade zum Wochenmarkt dienstags und sonnabends sei die Öffnung der gut frequentierten Filiale erst um 10 Uhr eine erhebliche Einschränkung. „Die Kunden sind angeschmiert“, meint der CDU-Politiker. Da helfe es auch nur bedingt, dass ein Schild auf die Möglichkeit des Onlinebankings verweise. „Manche Ältere sind dabei topfit, viele können so etwas aber nicht.“ Unverständlich findet Grabowsky es auch, dass der Vorraum der Poststelle – in dem sich der Geldautomat und das Selbstbedienungsterminal befinden – ebenfalls erst um 10 Uhr öffnet.

Postbank-Sprecher Oliver Rittmaier verweist auf Anfrage dieser Zeitung auf die allgemeinen Vorsichtsmaßnahmen zur zweiten Corona-Welle, die das Unternehmen getroffen habe. „Die Filialmitarbeiter arbeiten im Rahmen unserer Präventionsmaßnahmen in wechselnden, voneinander getrennten Teams im Schichtbetrieb.“ Teile man aber ein Team, das bisher im rollierenden Schichtbetrieb gearbeitet hatte, in zwei separate Teams auf, die sich nicht begegnen dürften, dann verringere sich rechnerisch die Personalkapazität.

Personalausfälle erschweren die Situation

„Um dies aufzufangen, müssen wir die Öffnungszeiten in einigen Filialen verkürzen. Dies ist auch bei der Filiale in Langenhagen seit dem 23. November 2020 der Fall“, so Rittmaier. Konkret öffne die Filiale seitdem um 10 Uhr und schließe um 18 Uhr – statt der zuvor üblichen Öffnungszeit von 9 bis 18.30 Uhr. Abhängig von der weiteren Entwicklung der Corona-Pandemie sollen diese angepassten Öffnungszeiten voraussichtlich bis Ende März gelten. „Nach aktueller Planung sind wir ab dem 1. April mit der Filiale in Langenhagen wieder zu den Öffnungszeiten, die vor der Anpassung gegolten haben, für unsere Kunden da“, teilt der Postbank-Sprecher mit.

Diese Einschränkung der üblichen Öffnungszeiten der Postbank-Filialen trifft also nicht nur die Filiale im Langenhagener Stadtzentrum. Doch dort kommen zusätzlich noch Sonderfaktoren zum Tragen: „Leider ist die Situation in Langenhagen aufgrund von Personalausfällen angespannt“, gibt Rittmaier Auskunft. Die Filiale sei deshalb im Oktober und November jeweils einmal halbtags geschlossen gewesen. Dazu sei Anfang Januar bei einem Mitarbeiter eine Infektion mit dem Coronavirus festgestellt worden – „weshalb die Filiale vom 2. bis 7. Januar geschlossen war“.

Vertretungskräfte helfen in Langenhagen aus

Diese kurzfristig bekannt werdenden Personalausfälle könnten Rittmaier zufolge oft aufgefangen werden, so zum Beispiel durch „Springer“ oder durch den Einsatz von Kollegen aus anderen Filialen. Auch in Langenhagen seien deshalb bereits zwei Vertretungskräfte im Einsatz. „Dennoch gelingt das nicht immer für alle Personalausfälle und ist unter den aktuellen Beschränkungen zum Schutz vor einer Infektion mit dem Coronavirus zusätzlich erschwert.“

Den Vorwurf des CDU-Fraktionsvorsitzenden Grabowsky, das öffentliche Bekanntmachungen der Einschränkungen gefehlt hätten, weist der Postbank-Sprecher zurück: Sowohl über die coronabedingte Anpassung der Öffnungszeiten zum 23. November als auch über die kurzfristigen Schließungen „haben wir unsere Kunden taggleich durch Aushänge in der Filiale informiert, um ein Mindestmaß an Planbarkeit zu gewährleisten“, so Rittmaier. Er verweist zudem auf das Internet: Auf www.postbank.de/filialen informiere man tagesaktuell über die Öffnungszeiten und etwaige Veränderungen. Dort könne man sich zudem auf einer interaktiven Karte den Weg zur nächsten Filiale der Postbank oder zur nächsten Postfilialen mit Bankdienstleistungen anzeigen lassen. Über die kostenlose Bargeldversorgung informiere man auf www.postbank.de/geldautomaten, teilte Rittmaier mit.

LKA warnt vor Angriffen auf Geldautomaten

Dass der Vorraum der Postbank in Langenhagen mit dem SB-Terminal und dem Geldautomaten nicht rund um die Uhr geöffnet ist, geht auf eine Handlungsempfehlung des Landeskriminalamts Nordrhein-Westfalen aus dem vergangenen Jahr zurück. Das LKA gehe von einer steigenden Anzahl von Angriffen auf Geldautomaten aus, so der Postbank-Sprecher. „Vor allem die Versuche, Geldautomaten zu sprengen, nehmen zu.“ Die Postbank ermögliche den Zugang zu den SB-Bereichen an vielen Filialstandorten deshalb nur zu den Öffnungszeiten der Filiale oder umliegender Einzelhandelsgeschäfte. Hinzu komme, dass an einigen Standorten Maßnahmen notwendig seien, um die SB-Bereiche vor Vandalismus und Verunreinigungen zu schützen.

„Aus diesen Gründen können Kunden in Langenhagen den SB-Bereich aktuell nur eingeschränkt nutzen“, teilte Rittmaier mit. Dieser stehe ab Öffnung der Filiale am Morgen bis um 22 Uhr am Abend zur Verfügung. Allerdings: „Diese Einschränkung gilt nur vorübergehend.“

Von Frank Walter