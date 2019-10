Adventskalender des Lions Clubs: Grundschülerin gestaltet das Motiv

Langenhagen

Die zehn Jahre alte Grundschülerin Lena aus Engelbostel hat die Jury des diesjährigen Malwettbewerbs vom Lions Club Langenhagen vollends überzeugt. Ihr gewähltes Motiv, zwei Pinguine in der Winterlandschaft, ziert fortan den Adventskalender. Der Verkauf beginnt am Sonnabend, 26. Oktober, um 9 Uhr auf dem Wochenmarkt in Höhe des Geschäfts Haase. Neben Mitgliedern des Lions Clubs sind auch Langenhagens Ehrenbürgerin Waltraud Krückeberg und eben die kleine Künstlerin mit dabei. Lena wird zwischen 10 und 11 Uhr verkaufte Kalender signieren.

Und wie immer ist der Erlös aus dem Verkauf der in diesem Jahr erstmals auf 3500 Stück um 500 Exemplare ausgedehnten Auflage für einen guten Zweck. Die Adventskalender gibt es auch an den 14 Verkaufsstellen, die auf der Internetseite des Lions Clubs unter www.lions-adventskalender-langenhagen.de zu finden sind. 14 Klassen aus fünf Grundschulen der Stadt sowie die Kindermalschule Paliga haben beim Wettbewerb mitgemacht und 244 Bilder eingereicht. Alle teilnehmenden Klassen erhalten zum Dank jeweils eine Prämie von je 50 Euro.

Lena liebt Pinguine

Für Lena selbst war ihre Motivwahl eigentlich klar: „Ich mag Pinguine, und ich mag den Winter“, erklärt die Drittklässlerin ihre Entscheidung. Und der Zehnjährigen ist ihr Bild klasse gelungen. Die Jury hatte es sich nicht leicht gemacht, aber letztlich hatten beim Motto „Tiere in einer Winterlandschaft“ die zwei Pinguine die Nase vor der Robbe im Wald und dem Fischotter, heißt es zur Begründung aus der Jury.

Vor zehn Jahren zierte den ersten Kalender noch ein Flugzeug über Langenhagen. Später wurde immer stärker ein Bezug zum Winter oder zum Advent gefordert – und von den jungen Künstlern in Szene gesetzt. Zu Anfang waren es noch zwei Schulen, später dann sechs mit bis zu 150 Schülern. 600 Bilder waren es, die in all den Jahren eingereicht worden sind.

Lions sammeln in neun Jahren 100.000 Euro ein

Die Anzahl der Gewinne, die übertragbar sind, lagen in der Vergangenheit zwischen 145 und 190. Die Gewinnsumme variierte zwischen 12.000 und 16.000 Euro pro Jahr. Der Reingewinn betrug durchschnittlich gut 12.000 Euro. So sind in den vergangenen neun Jahren etwa 100.000 Euro zusammengekommen. Mit der Summe wurden diverse soziale Projekte unterstützt. Etwa der pädagogische Mittagstisch Satt & Schlau, das Grundschul-Unterrichtsprogramm Klasse 2000, die Klinik-Clowns, Hilfe für Flüchtlinge, Betreuung von Senioren, die Pfadfinder und die Bio-Brotbox.

Ein Tipp von den Lions – resultierend aus den Erfahrungen im vergangenen Jahrzehnt: Wer einen Kalender zum Preis von 5 Euro haben möchte, sollte schnell zugreifen. Denn es sind bei den Organisatoren schon viele Vorbestellungen eingegangen, sodass er bald ausverkauft sein dürfte.

