Langenhagen

Wegen mangelnder Lüftungsmöglichkeiten – die alter Fenster lassen sich nicht ganz öffnen – müssen Kinder der Adolf-Reichwein-Schule nun temporär in alternativen Räumen unterrichtet werden. Die drei dritten Klassen haben Unterschlupf im Haus der Jugend am Langenforther Platz in Langenhagen gefunden.

Nun hat der reguläre Unterricht dort begonnen. Das befürchtete Verkehrschaos von Elterntaxis sei ausgeblieben, berichtet Elternratsvertreterin Alexandra Kahler. Mehr noch: Damit die Kleinen nicht entlang der viel befahrenen Walsroder Straße müssen, wurde eine hintere Tür des Gebäudes – von der Kastanienallee aus zu erreichen – geöffnet.

Die Kinder fühlen sich Kahlers Angaben zufolge im Haus der Jugend wohl, zumal auch die Mitarbeiter dort klasse seien. Die Eltern seien ebenfalls mit dem Provisorium zufrieden.

Mitte Dezember soll an der Schule an der Hackethalstraße der Umbau der Fenster beginnen. Sowohl Eltern, Kinder, Lehrer als auch die Schulleitung hoffen, dass der Unterricht dann nach den Weihnachtsferien wieder regulär dort abgehalten werden kann.

Von Sven Warnecke