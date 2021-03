Langenhagen

„Warum muss der Baum weg?“, fragt etwa Stefan Hecht in einer Langenhagener Facebook-Gruppe. Die Geschäftsleute an der Walsroder Straße seien seinen Angaben zufolge doch vielmehr bemüht, mehr Grün an den Straßenzug zu bringen. „Und dann wird so ein Baum gefällt“, schreibt er verärgert. Viele weitere, teils zornige Äußerungen folgen von anderen Usern im Netz.

Was ist passiert: An der Walsroder Straße/Ecke Leibnizstraße ist eine Eiche gefällt worden – an einer zweiten sogenannten Säuleneiche wurde ebenfalls schon die Säge sichtbar angesetzt. „Ist das überhaupt statthaft?“, fragten die User bei Facebook.

Dieser Baum ist definitiv weg. War er krank? Quelle: Sven Warnecke

Die Stadtverwaltung stellt gegenüber der HAZ klar, dass sie den Baum nicht hat fällen lassen. Über die Gründe für die Fällung, also ob das Gewächs krank war, konnte Rathaussprecherin Sabine Mossig am Freitag keine Angaben machen. Falls es sich jedoch um eine illegale Fällung und damit um einen Verstoß gegen die seit Januar geltende Allgemeinverfügung zum Schutz von Bäumen gehandelt hat, drohen den Verantwortlichen Geldbußen von bis zu 25.000 Euro. Zudem könnten sie zu Ersatzpflanzung verpflichtet werden, betont Mossig.

Stadt ermittelt wegen der Baumfällung

Langenhagens Bürgermeister Mirko Heuer (CDU) wurde da in den sozialen Medien durchaus deutlicher. Seinen Angaben zufolge sei der Baum ohne eine entsprechende Genehmigung gefällt worden. „Wir haben bereits vor diesem Beitrag die Ermittlungen aufgenommen, das Verfahren dazu läuft“, betont der Verwaltungschef bei Facebook. Gleichwohl relativiert er, dass der Baum wohl auch krank gewesen sein könnte.

Die eine Säuleneiche ist gefällt – eine Krankheit ist oberflächlich an dem Baumstumpf nicht erkennbar. Der Naturschutzbeauftragte der Region will das überprüfen. Quelle: Sven Warnecke

Für die daneben stehende zweite Säuleneiche sei indes ein offizieller Antrag für eine Fällung gestellt worden, berichtet der Bürgermeister in den sozialen Medien. Diesem werde jedoch nicht entsprochen, nur um dort einen Parkplatz zu bauen, Fahrradbügel aufzustellen oder die Reklametafel der Bank zu verbessern, entgegnet Heuer Mutmaßungen der Facebook-Nutzer. Ob das vom Bürgermeister namentlich genannte Geldinstitut sich die öffentliche Schelte des Verwaltungschefs gefallen lässt – es hat nach eigenem Bekunden die Fällung nicht veranlasst und ist gar nicht Eigentümer des Grundstücks – stand am Freitag noch nicht fest.

Über die Baumfällung ist auch der Naturschutzbeauftragte der Region Hannover, Ricky Stankewitz, nicht informiert worden. Seinen Angaben zufolge sei die Maßnahme jedoch auf den „letzten Drücker“ erfolgt, meint er mit Blick auf das seit dem 1. März geltende generelle Verbot einer innerörtlichen Baumfällung gemäß des Naturschutzgesetzes. „Und das macht durchaus auch Sinn“, sagt Stankewitz angesichts der Tiere, die schon zu dieser Zeit ihren Nachwuchs aufziehen wollen. Doch für ihn steht ebenfalls die Sicherheit an erster Stelle, meint er auf Anfrage. Er werde nun auch überprüfen, ob der Baum wegen Krankheit weichen musste, kündigt der Naturschützer an.

Stadt pflanzt 80 junge Bäume in Kaltenweide

Der Allee-Charakter ist bereits zu erkennen: Ein Teil der Bäume entlang des Weges im Grünstreifen, der parallel zur Pfeifengrasstraße verläuft, ist eingesetzt. Quelle: Juliane Stahl (Stadt Langenhagen)

Doch in Langenhagen werden nicht nur Bäume gefällt. Die Stadt hat jetzt an einem Weg parallel zur Pfeifengrasstraße in Kaltenweide neue Ahornbäume, Eichen und Linden pflanzen lassen. 80 junge Bäume wurden in einem Grünstreifen von einer Firma in die Erde gebracht. 23 Ahornbäume, 36 Eichen und 29 Linden sollen dort perspektivisch dem Hauptweg einen Allee-Charakter verleihen.

„Mit der neuen Allee wird der Grünstreifen in Kaltenweide an Attraktivität gewinnen“, ist sich der Bürgermeister sicher. „Wir tun dieses nicht nur, um Bäume zu ersetzen, die wir etwa aufgrund mangelnder Standsicherheit fällen mussten“, betont Heuer. „Wir leisten damit einen wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz und verfolgen damit eines der 17 Ziele der Agenda 2030. Dieser sieht sich Langenhagen als „nachhaltige Kommune“ verpflichtet“. Knapp 60.000 Euro investiert die Stadt in die neuen Bäume.

