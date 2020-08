Wegen Hitze und Trockenheit werfen immer wieder alte Bäume Äste ab. Das passierte auch am Wochenende wieder in Langenhagen. Dort drohte ein loser Ast auf die Straße zu stürzen. Die Feuerwehr Kaltenweide beseitigte die Gefahr. In einem zweiten Fall verwiesen die Einsatzkräfte an eine Firma.