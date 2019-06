Langenhagen

Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) Region Hannover lädt für Sonnabend, 15. Juni, zum Zweirad-Sommerfest nach Langenhagen ein. Im vergangenen Jahr hatte die jährliche Veranstaltung für Zweirad-Liebhaber erstmals in der Flughafenstadt stattgefunden – mit Erfolg. Nunmehr ist der Veranstaltungsort gesetzt. ADFC-Sprecher Reinhard Spörer hofft nun wieder, viele Gäste aus den Ortsgruppen aus Garbsen Wedemark, Isernhagen, Burgdorf oder etwa Hannover begrüßen zu können – natürlich nach Anreise mit dem Rad. „Und es kommt sogar eine Radlergruppe des ADFC Minden“, freut sich Spörer.

Üben für den Auftritt beim Sommerfest: Die Glory-Drummers aus Burgdorf. Quelle: Privat

Und den Besuchern wird einiges geboten, etwa Livemusik der Glory Drummers aus Burgdorf. Zudem soll es bei dem Sommerfest ab 15 Uhr Gegrilltes und Getränke geben. „Aber hauptsächlich dreht sich beim vierten Zweirad-Sommerfest des ADFC Region Hannover alles um Party und Fahrrad“, kündigt Spörer an. Zudem sind drei Ausstellungen rund um das Thema Rad – etwa zu E-Bikes – geplant. Neben allem Spaß soll aber die Information nicht zu kurz kommen. So steht auf dem Festgelände ein mit einem Abbiegeassistenten ausgerüsteter Lastwagen. Und die Besucher können die Technik ausprobieren, kündigt der ADFC-Sprecher an. Außerdem wird ein Sicherheitscheck für Fahrräder angeboten.

Die Veranstaltung beginnt am Sonnabend, 15. Juni, um 15 Uhr im Biergarten beim Schützenverein Langenforth, Emil-Berliner-Straße 30. Mehr Informationen gibt es unter www.Zweirad-Sommerfest.de im Internet. Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei, Spenden sind willkommen.

Von Sven Warnecke