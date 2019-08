Langenhagen

Die Ortsgruppe Langenhagen des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs ( ADFC) hat zum dritten Mal einen Fahrrad-Anfängerkurs für Migrantinnen organisiert. Nach zwei Wochen, in denen an insgesamt zehn Tagen jeweils zweieinhalb Stunden Training auf dem Programm standen, erhielten die zehn Teilnehmerinnen ihre Urkunden – am Fußballplatz des Schulzentrums.

Schwierigkeiten im Kurs steigen progressiv

Unter der Leitung von den ADFC-Radfahrlehrern Charlotte Niebuhr und Uli Schäfer gab es während des Kurses immer wieder Steigerungen. Drei Tage lang versuchten sich die Teilnehmerinnen, die aus Syrien, Afghanistan, Somalia und der Ukraine stammen, auf Erwachsenen-Rollern. Drei weitere Tage nutzten sie kleine Fahrräder, ehe an vier weiteren Tagen normale Fahrräder zur Verfügung standen. ADFC-Ortsgruppenleiter Reinhard Spörer ist wichtig zu betonen, „dass wir finanziell toll unterstützt wurden“. Die Stadt Langenhagen, der Integrationsbeirat und die Stiftung „Wir! helfen“ sorgte mit Spenden für das Zustandekommen des Kurses. Von Niebuhr und Spörer erhielten die Teilnehmer nun ihre Urkunden – und radelten davon, zum Ende des Kurses gab es eine gemeinsame Abschlusstour durch Langenhagen.

Der Anfängerkurs war der dritte seiner Art unter dem Dach des ADFC. Weiter geht es mit einem Aufbau-Lehrgang. Am Montag hat ein entsprechender Fahrradkurs begonnen – Teilnehmer sind dann die Frauen, die im Vorjahr bei der Ortsgruppe das Radfahren als Anfänger erlernt hatten. „Von damals zehn Teilnehmerinnen machen immerhin sechs weiter“, freut sich Spörer. Und der Leiter der Ortsgruppe blickt auch schon in das Jahr 2020. „Dann sollen die Personen, die in diesem August das Radfahren erlernt haben, ihre Kenntnisse als Fortgeschrittene vertiefen“, sagt Spörer.

Von Stephan Hartung