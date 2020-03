Engelbostel

Schock mitten in der Nacht: Die 81-jährige Bewohnerin eines Einfamilienhauses an der Schulstraße in Engelbostel hat in der Nacht zu Sonnabend gegen 3.30 Uhr Einbrecher in ihrem eigenen Haus entdecken müssen. Die beiden Personen ergriffen daraufhin die Flucht. Wie die Polizei bislang ermitteln konnte, waren die beiden Einbrecher durch ein aufgehebeltes Fenster im Erdgeschoss in das Haus eingedrungen und hatten bereits einige Räume durchwühlen können, als sie entdeckt wurden. Bei ihrer Flucht konnten sie – nach bisheriger Kenntnislage – einen goldenen Ring sowie eine Brille erbeuten. Die Polizei sucht nun Zeugen und bittet um Hinweise, wer zur fraglichen Zeit etwas Ungewöhnliches rund um die Schulstraße hat beobachten können. Sie ist an der Ostpassage in Langenhagen unter Telefon (0511) 1094215 erreichbar.

Von Rebekka Neander