Die letzte Probe ist absolviert, die Spannung steigt: Das nächste Mal stehen die Schüler der Robert-Koch-Realschule in Langenhagen auf der Bühne, wenn es „Show your talent“ heißt. Sie wurden in einem Casting ausgesucht und haben seitdem eigenständig für eine Show geübt, die am Donnerstag, 7. November, im Theatersaal stattfindet.