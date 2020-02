Langenhagen

Wann genau der Kraftstoff aus dem Tank der Sattelzugmaschine abgezapft worden ist, ist unklar. Nach Angaben der Polizei muss die Tat zwischen Montag und Donnerstag, 17. und 20. Februar, geschehen sein. Der Lastkraftwagen war an der Straße Alt-Engelbostel abgestellt worden. Zeugen sucht die Polizei auch für einen versuchten Diebstahl eines VW Tiguan zwischen Mittwoch und Sonnabend, 19. und 22. Februar. Der Wagen war am Böhmeweg in Langenhagen abgestellt worden. In dieser Zeit drangen Unbekannte gewaltsam in den Wagen ein und versuchten ihn kurzzuschließen, was ihnen jedoch nicht gelang. Es entstand ein Schaden von rund 100 Euro. Wie hoch der Schaden bei dem Aufbruch eines Nissan an der Walsroder Straße ist, ist noch offen. Unbekannte hatten am Donnerstag zwischen 18 Uhr und 22 Uhr die Seitenscheibe des Autos eingeschlagen. Ob die Einbrecher auch etwas gestohlen haben, ist noch Gegenstand der Ermittlungen, lässt die Polizei wissen.

Wer Hinweise geben kann, erreicht die Polizei Langenhagen an der Ostpassage sowie unter Telefon (0511) 1094215.

Von Rebekka Neander