Nun ist es amtlich: Der Wahlausschuss in Langenhagen hat in seiner ersten Sitzung zu den Kommunalwahlen sechs Bewerber für das Bürgermeisteramt zugelassen. Neben Amtsinhaber Mirko Heuer von der CDU treten als künftige Verwaltungschefin oder -chef Afra Gamoori (SPD), Marion Hasenkamp („Die Partei“), Wilhelm Behrens (Die Unabhängigen), Andreas Eilers (WAL) und Kamran Qamar (Change Langenhagen) an. Neben diesen sechs haben sich 209 Kandidaten für die 42 Sitze im Rat der Stadt oder in den Ortsräten beworben. Diese verteilen sich auf sieben Parteien und fünf Wählergruppen.

Neben „Die Partei“ sind die Wählergruppe Unabhängige Wähler im Westen (UWW) und die Wahlgemeinschaft Change Langenhagen bisher nicht im Rat der Stadt Langenhagen vertreten, heißt es von Rathaussprecherin Inga Sievert. Sie bewerben sich neu für einen Sitz im Stadtparlament.

Gudrun Mennecke will ihr Amt zurück

Um die elf Sitze im Ortsrat Godshorn bewerben sich ihren Angaben zufolge 30 Kandidaten aus sechs Parteien, in Krähenwinkel sind neun Sitze zu vergeben. Dort stehen 21 Kandidaten aus vier Parteien und einer Wählergruppe zur Wahl. In Schulenburg werden sieben Sitze vergeben, um die sich 19 Kandidaten, verteilt auf vier Parteien, bewerben.

Bettina Auras folgte 2016 auf Gudrun Mennecke (links) im Amt als Ortsbürgermeisterin von Engelbostel. Quelle: Sven Warnecke (Archiv)

In Engelbostel geht es um neun Sitze – insgesamt 30 Kandidaten, verteilt auf vier Parteien und zwei Wählergruppen, treten an. Für die SPD will etwa Gudrun Mennecke als einstige langjährige Ortsbürgermeisterin das Amt wieder für ihre Partei zurückholen. Sie unterlag bei der letzten Kommunalwahl gegen ihre christdemokratische Konkurrentin Bettina Auras, die seither die Geschäfte führt.

Wolfgang Langrehr will es noch einmal wissen

Im größten Langenhagener Ortsteil Kaltenweide wird am 12. September über die Verteilung von elf Sitzen entschieden. Auch hier tritt mit Wolfgang Langrehr ein ehemaliger Ortsbürgermeister erneut an. Nachdem der heute 69-Jährige bei der letzten Kommunalwahl zwar die meisten Stimmen auf sich vereinen konnte, wurde er dennoch von Reinhard Grabowsky von der CDU abgelöst. Der Christdemokrat ging seinerzeit eine Koalition mit der BBL und WAL ein, tritt nun aber nicht wieder an.

Nach zwei Amtsperioden will Wolfgang Langrehr erneut Ortsbürgermeister in Kaltenweide werden. Quelle: Sven Warnecke

In den übrigen Ortsteilem kandidieren für die CDU für den Posten der Ortsbürgermeisterinnen und -bürgermeister neben Auras in Engelbostel, Steffen Hunger in Krähenwinkel sowie Ute Biehlmann-Sprung in Godshorn drei aktuelle Amtsinhaber erneut. In Schulenburg soll Lutz Döpke auf Dietmar Grundey folgen. In Kaltenweide wird Jan Hülsmann als Nachfolger von Grabowsky seinen Hut in den Ring werfen.

Tim Julian Wook will den Ortsrat Schulenburg leiten

Die Sozialdemokraten, die bei der letzten Kommunalwahl sämtliche Posten als Ortsbürgermeister verloren hatten, treten neben Mennecke und Langrehr in Krähenwinkel zum ersten Mal mit Susanne Wöbbekind als neuer Kandidatin an. Die SPD Schulenburg hat sich für ihren langjährigen Vorsitzenden Friedhelm Grote als Ortsbürgermeisterkandidaten entschieden. Die SPD Godshorn geht mit dem Co-Vorsitzenden der Langenhagener SPD, Tim Julian Wook, erneut ins Rennen.

Tim Julian Wook, hier mit der Co-SPD-Vorsitzenden Anja Sander, geht als Ortsbürgermeisterkandidat für Godshorn ins Rennen. Quelle: Sebastian Stein (Archiv)

Neben CDU und SPD treten auch weitere Kandidaten für den Bürgermeisterposten in den Dörfern an. So schickt etwa die WAL mit Andreas Eilers als aktuellen Stellvertreter in Kaltenweide einen Kandidaten ins Rennen. Die Wählergemeinschaft tritt seinen Angaben zufolge dort mit sechs Kandidatinnen und Kandidaten an. „Gesetzt dem Fall, dass ich Bürgermeister werden sollte, was ja nicht unmöglich ist, würde automatisch Norman Frigge auf Platz zwei als Ortsbürgermeister kandidieren“, sagt er auf Anfrage. Auch in Krähenwinkel werden mit Viktor Plat und in Engelbostel mit Monika Marherr ein Bewerber und eine Bewerberin für das Ortsbürgermeisteramt antreten.

Für Kaltenweide gibt sich Langrehr kämpferisch. Er will definitiv wieder Ortsbürgermeister werden, sagt er. Schließlich habe er nach eigenen Angaben im größten Langenhagener Ortsteil mehr als 1000 Stimmen bei der letzten Wahl auf sich vereint – seinerzeit das beste Ergebnis erzielt. Mehr noch: „Es gibt noch einiges zu tun“, betont der Sozialdemokrat mit Blick auf weitere Aufgaben.

Die Koalitionsverhältnisse verhinderten bei der letzten Wahl eine Fortsetzung der Amtszeit. Langrehr bekam im neuformierten Ortsrat zwar fünf Stimmen, Reinhard Grabowsky (CDU) jedoch derer sechs, gestützt von BBL und WAL. Doch jetzt würden die Karten neu gemischt, betont er. Und er habe eine Menge vor. Denn: „In den vergangenen fünf Jahren ist viel liegen geblieben“, sagt der pensionierte Kriminalpolizist. Bereits dessen Vater Otto war Bürgermeister in Kaltenweide.

Alle Generationen mitnehmen

Eines der wichtigsten Themen sei die nachschulische Betreuung. „Etwa 80 Plätze fehlten“, betont Langrehr. Ein Bedarf, den er auch mit einer offenen Ganztagsschule abdecken will. Im Moment übernimmt in der Schule selbst nur der Förderverein die Betreuung. Die Eltern sollen aber natürlich weiterhin auch die Option Hort wählen können, betont der SPD-Mann.

Doch es gebe noch andere Themen. Etwa die einer „moderaten baulichen Entwicklung“ des Dorfes. Diese sei aber von einer bis dahin geschaffenen Infrastruktur abhängig. Und diese dürfe nicht ausschließlich auf den Nachwuchs fokussiert, sondern müsse auch auf die immer älter werdende Bevölkerung abgestimmt sein.

