Langenhagen

In der Region Hannover gilt seit Mittwoch, 1. Dezember, die 2-G-plus-Regelung. Auch Geimpfte und Genese benötigen nun für einen Großteil der Aktivitäten wieder einen negativen Corona-Test. In Langenhagen ist ein kostenloser Test am mehreren Standorten möglich. Die Auflistung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Mehrere Stationen bieten kostenlose Bürgertests an

Mitten im Zentrum, unweit der Stadtbahnhaltestelle vor dem CCL an der Schützenstraße, kann sich jeder täglich von 8 bis 19 Uhr an einem Container testen lassen. Im Voraus ist es nötig, einen Termin unter www.corona15.de zu buchen.

Das Testzentrum im Löwen-Fitness-Studio, In den Kolkwiesen 50, bietet ebenfalls kostenlose Bürgertests nach Terminvereinbarung auf www.coronaschnelltest-langenhagen.de an. Erreichbar ist die Teststelle auch unter Telefon (0511) 70813488. Innerhalb von 20 Minuten stehen dort die Ergebnisse fest.

Beim Testzentrum am CCL ist ein Termin nötig. Quelle: Fiona Lechner

Kostenlose Tests sind auch am Flughafen möglich

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, sich am Flughafen kostenlos testen zu lassen. Dort gibt es vor dem Maritim-Hotel, Maritimstraße 1, einen Walk-in und einen Drive-in, die montags bis sonntags von 7 bis 12.30 Uhr und von 13.30 bis 19 Uhr geöffnet sind. Eine Terminbuchung ist möglich unter coronatest.de. Erreichbar ist die Hotline der Teststelle unter Telefon (030) 120070686.

Ebenfalls möglich sind Tests direkt im Flughafen im Abflugbereich des Terminals C. Geöffnet ist dort rund um die Uhr, mit Ausnahme sonntags von 0 bis 7 Uhr. Terminbuchungen sind online auf flughafen-hannover.ecocare.center möglich. Die Teststelle ist unter Telefon (0211) 38789573 erreichbar.

Oliven-Apotheke testet in Kaltenweide und Godshorn

In Kaltenweide betreibt die Oliven-Apotheke weiterhin ihr Testzentrum am Kaltenweider Platz 7B, und zwar nach aktuellem Stand bis Ende März. Terminbuchungen unter www.etermin.net/TestzentrumOlivenApothekeKaltenweide sind sinnvoll, Bürgertests aber auch spontan möglich. Geöffnet ist das Testzentrum montags bis freitags von 8.30 bis 13 Uhr und 15 bis 18 Uhr, sonnabends von 9.15 bis 13.30 Uhr. Telefonisch erreichbar ist die Apotheke unter (0511) 23519038.

Zusätzlich betreibt das Team der Oliven-Apotheke eine mobile Teststation bei Arvato-Bertelsmann im Gewerbegebiet Godshorn, Münchner Straße 46. Montags bis sonntags von 14 bis 16 Uhr kann sich dort jedermann spontan testen lassen, eine Terminvergabe gibt es nicht.

Von Fiona Lechner, Sebastian Stein und Frank Walter