Der Langenhagener Energielieferant EPL gewinnt in Langenhagen ein weiteres Versorgungsgebiet hinzu: Im Stadtzentrum wurden jetzt 120 private Wohnungen ans Nahwärmenetz angeschlossen, das unter anderem Rathaus, Mensa, CCL, Elisabetharkaden und Seniorenwohnanlagen beliefert.

120 Wohnungen in der City werden jetzt mit Nahwärme beheizt

Langenhagen - 120 Wohnungen in der City werden jetzt mit Nahwärme beheizt

Langenhagen - 120 Wohnungen in der City werden jetzt mit Nahwärme beheizt