Noor Mertens, Geschäftsführerin und künstlerische Leiterin des Kunstvereins Langenhagen, wird im Juni 2021 als Direktorin an das Kunstmuseum Bochum wechseln. Doch bis es so weit ist, hat sie nun erst einmal das Programm des Kunstvereins für das kommende Jahr vorgestellt. Förderanträge zur Fortführung des eigenwilligen und experimentellen Jahresprogramms 2021, welches ausdrücklich die Positionen von Künstlerinnen in den Fokus rückt, hatte Mertens früh gestellt.

Programm 2021 ist inhaltlich und finanziell sicher

„Die Bewilligungen für 2021 sind da, unsere geplanten Aktionen können realisiert werden“, sagt die Geschäftsführerin und freut sich auf ein abwechslungsreiches Programm – so es denn die Corona-Pandemie zulässt. Noch bis Mai wird sie es persönlich begleiten, bevor sie im Juni ein deutlich größeres Haus im Ruhrgebiet leiten wird. Zeitnah soll die Stelle von Noor Mertens Nachfolge ausgeschrieben werden.

Noor Mertens wechselt von Langenhagen nach Bochum. Quelle: Rebekka Neander (Archiv)

Das Niedersächsische Ministerium für Wissenschaft und Kultur, die VGH Stiftung und die Stadt Langenhagen sichern mit ihrem finanziellen Engagement die Aktivitäten des Kunstvereins, der 1981 in Langenhagen gegründet worden ist.

Kunst ohne Publikumsverkehr

Aufgrund der Corona-Pandemie bleiben die Räume des Kunstvereins an der Walsroder Straße im 40. Jahr des Bestehens für den Publikumsverkehr vorerst geschlossen. Trotzdem wollen die Kunstvermittelnden eine breite Palette an Aktivitäten bieten und dabei unterschiedliche Medien nutzen.

Den Auftakt macht der digitale Leseklub am Donnerstag, 7. Januar, um 19 Uhr, der online angeboten werden soll. Die gemeinsame Diskussion thematisiert die französische Schriftstellerin Pauline Hamange mit ihrem Essay „Ich hasse Männer“.

Temporäres Heimatmuseum startet im Frühjahr

Aufgrund der aktuellen Situation wird die Laufzeit der aktuellen Ausstellung „Cardon Cadinal“ der Künstlerin Patricia Esquivias bis auf Weiteres verlängert. Sobald die Möglichkeit besteht, wird es eine offizielle Eröffnung geben, betont Mertens. Relativ sicher ist indes der Termin des Künstlerinnengesprächs in englischer Sprache am Dienstag, 19. Januar. Wer Fragen zur Arbeit und Arbeitsweise von Patricia Esquivias hat, ist zur Teilnahme an dem Gespräch eingeladen und kann sich per E-Mail an mail@kunstverein-langenhagen.de anmelden.

Aus diesem Grund wird sich die im Anschluss geplante Ausstellung „Temporäres Heimatmuseum“ in das nächste Frühjahr verschieben. Arbeiten etwa von Viola Yesiltac, Aurelie Ferruel & Florentine Guedon und Salim Bayri werden mit Objekten aus dem Langenhagener Stadtarchiv kombiniert.

Hier kommt Kunst von kommen

Ein neues Vermittlungsprojekt soll demnächst ebenfalls Wirklichkeit werden. Dank der Förderung durch die Stiftung Kunstfonds wird es einen mobilen Kunstverein geben. Das Gefährt wird von unterschiedlichen Kunstschaffenden genutzt, die verschiedene Orten in Langenhagen anfahren und zum mobilen Ausstellungsort machen. Daran beteiligt sich finanziell auch das Niedersächsische Ministerium für Wissenschaft und Kultur mit einer Summe von gut 11.000 Euro.

Was ist Kunst? Und was soll das? Für die Jugendlichen der IGS Langenhagen war die Kooperation mit dem Kunstverein eine nicht immer ganz einfache Angelegenheit. Quelle: Kunstverein Langenhagen

Auch das Projekt „Kunst in der Klasse“ trotzte den Turbulenzen, bilanziert nun Noor Mertens. Trotz der Corona-Beschränkungen konnte es weitergeführt werden. Die Kooperation des Kunstvereins mit der 7. Klasse der IGS Langenhagen und dem Künstler Markus Zimmermann soll Anfang nächsten Jahres in einem Ausstellungsprojekt münden, das Schüler und Künstler gemeinsam entwickelten.

