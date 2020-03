Corona-Krise: Ordnungsdienst kontrolliert gesperrte Flächen

Langenhagen

Mittlerweile sind alle 82 Spielplätze auf dem Gebiet der Stadt Langenhagen mit einem rot-weißen Flatterband abgesperrt. An diese Absperrungen halten sich indes nicht alle Nutzer. So auch auf dem Ikep-Gelände in Kaltenweide. Das sind die ersten Ergebnisse von Markus Villwock vom Ordnungsdienst der Stadt, der die Flächen mit fünf weiteren Kollegen nun regelmäßig kontrolliert. Trotz der anhaltenden öffentlichen Diskussion bot auch das Wochenende ein hohes Maß an Ansätzen. So musste die Stadt ein Lokal räumen und dauerhaft schließen, weil sich die Betreiber und die Besucher nicht belehren lassen wollten. „Wir machen das nicht gerne, aber es muss sein“, sagte Villwock am Montag dieser Zeitung.

Spielplätze sind Sperrzonen

Erst am Mittwoch hatte die Region Hannover im Zuge der Allgemeinverfügung angeordnet, dass nicht nur Kneipen, Museen, Kinos und Schwimmbäder, sondern ebenfalls Spielplätze für den Publikumsverkehr wegen der Corona-Pandemie gesperrt werden. „Das Betreten der gesperrten Spielareale ist keine Ordnungswidrigkeit, sondern eine Straftat“, erklärte Villwock und appelliert an die Vernunft der Menschen. Bislang treffen er und seine Kollegen meist auf Verständnis bei ihren Kontrollgängen. Allerdings sieht Villwock, dass Kinder, die auf Plätzen spielten, nicht deutlich genug von ihren Eltern instruiert werden würden. Auch rathausintern kooperieren die einzelnen Abteilungen. „Die Spielplatzkontrolleure der Stadt informieren uns vom Außendienst, wenn sie bei ihren Touren Personen auf den Flächen sehen“, sagte Villwock.

Aber genau das hält der Ordnungsdienst-Mitarbeiter für eine wichtige Botschaft: „Eltern müssen ihren Kindern erklären, dass sie wegen der Corona-Pandemie die sozialen Kontakte total einschränken müssen“, betonte Villwock. Deshalb überwachen die Mitarbeiter des Orgnungsdienstes die abgesperrten Flächen und klären auch die Kinder und Jugendlichen auf, die meinen: „Wir spielen nur Fußball.“

Auch junge Erwachsene kicken offensichtlich auf Plätzen oder betreiben anderen Sport. „Diese Gruppen sehen für sich keine Gefahr“, sagte Villwock. Das Corona-Problem verstünden sie erst, wenn er sie fragt: „Habt Ihr eine Oma?“ „Habt Ihr sie lieb?“ „Und, wenn Ihr sie küsst oder umarmt, könnt Ihr die Oma lebensgefährlich anstecken.“ Ihnen werde dann erst bewusst, was sie da täten. Und manche hätten auch schon Tränen in den Augen, berichtete der Verwaltungsvollzugsbeamte.

Ordnungsdienst räumt Trinkhallen

Villwock und Kollegen treffen aber auch in Trinkhallen auf Uneinsichtige. Dort stehen die Menschen dicht an dicht und machen sich keine Gedanken über eine Ansteckungsgefahr. „Diese räumen wir dann.“ Die Frauen seien einsichtiger und vernünftiger, lobt Villwock und dann trabten die Männer schnell hinterher.

Der Rathausmitarbeiter ist bereits in ein Hochhaus in der Kernstadt gerufen worden. Eine Bewohnerin hätte ihn informiert, dass eine Frau aus dem Haus am Wochenende mit einem Aushang eine große Party plane. Villwock klärte sie über das Ansteckungsrisiko auf. „Erst dann sah die Frau ein, dass die Party keine gute Idee ist.“

Kontrollen in Shisha Bars

Auch Langenhagener Shisha Bars hat der Ordnungsdienst bereits kontrolliert. Die Mitarbeiter schauten sich in der vergangenen Woche ebenfalls Cafés an, in denen sich die Menschen innen oder vor der Tür in größeren Gruppen sammelten. „Wir klären auf, dass das Nase an Nase sitzen eine Ansteckungsgefahr birgt“, berichtete Villwock. Er wundert sich, warum insbesondere ältere Menschen sich in den vergangenen Tagen dieser Gefahr aussetzten. Dies ist nun nicht mehr möglich: Seit Sonntag müssen Cafés ebenso wie Restaurants und Gaststätten geschlossen bleiben.

An zwei Tagen haben Villwock und seine Kollegen bereits von mehr als 20 Menschen die Personalien aufgenommen, die nicht kooperiert hätten und sich vollkommen uneinsichtig gezeigt hätten. Darunter seien auch einige Wiederholungstäter. Insbesondere gegenüber größeren Gruppen, sei es immer die Frage der Ansprache, „damit die Situation nicht eskaliert.“ Die Daten meldet die Stadt an die Region Hannover weiter.

Bürgermeister appelliert an die Vernunft

Indes appelliert auch Bürgermeister Mirko Heuer an die Vernunft: „Leute, reißt Euch zusammen.“ Seinen Angaben zufolge besteht bei allen Zusammenkünften ein Risiko – ob Geburtstag, Übernachtungsparty oder Fußball spielen. Die Einschränkungen seien insbesondere für Kinder unverständlich. „Da hilft auch, mit den Kindern Nachrichten zu schauen.“

Auf dem Kaltenweider Platz ist ein Spielgerät gesperrt. Die Stadt hat ein Hinweisschild angebracht. Quelle: Christoph Hage

