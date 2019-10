Langenhagen

Die Polizei Langenhagen hat bei einer Verkehrskontrolle am Freitag einen 19-Jährigen erwischt, der unter Drogen am Steuer eines VW Golf saß. Die Beamten kontrollierten den Mann um 14.40 Uhr am Fasanenweg. Sie stellten bei dem Langenhagener Anzeichen für den Konsum von Betäubungsmitteln fest. Bei einem Drogenschnelltest bestätigte sich der Verdacht nach Angaben einer Sprecherin. Die Polizisten nahmen den 19-Jährigen mit zur Wache und veranlassten eine Blutentnahme.

Von Julia Gödde-Polley