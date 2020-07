Godshorn

Eigentlich wären sie gar nicht mehr hier. Ihre Konfirmation hätte im April stattfinden sollen, die Corona-Krise ist dazwischen gekommen und hat für die Absage der Veranstaltungen mit größeren Menschenmassen gesorgt. „Natürlich ist das schade. Ich würde auch gern in der Kirchengemeinde als Teamer weitermachen“, sagt Lilly, die ein Mobiltelefon in der Hand hält und die Mitstreiter ihrer Konfirmandengruppe filmt. Zunächst muss aber noch die Konfirmation stattfinden. Und dafür absolvieren die jungen Leute derzeit ein Videoprojekt statt Unterricht und müssen gewissermaßen nachsitzen.

Schöpfungsgeschichte auf Video

Anfang September soll es nun aber dann doch soweit sein mit der Konfirmation in der Kirchengemeinde Zum Guten Hirten in Godshorn. Für den ursprünglichen April-Termin war der Vorstellungsgottesdienst unter dem Motto Schöpfungsgeschichte inhaltlich schon begonnen worden, konnte aber nicht abgehalten werden. „Daher machen wir nun zum ersten Mal überhaupt eine digitale Vorstellung. Die Konfirmanden beschäftigen sich mit der Schöpfung. Wie sie entstanden ist und wie wir sie bewahren können“, sagt Pastor Falk Wook.

Pastor Falk Wook erklärt in der Kirche den Konfirmanden den Ablauf. Quelle: Stephan Hartung

19 junge Menschen gehören zum aktuellen Konfirmationsjahrgang in Godshorn. An zwei Tagen haben sie nun Videos aufgenommen und viele Szenen gespielt, natürlich in Kleingruppen und auf dem Gelände rund um das Gemeindehaus verteilt. Das Team von Lilly spielt eine Schöpfungsgeschichte aus China mit den Protagonisten Yin, Yang und Pangu. Andere Gruppen sind ebenfalls international, befassten sich etwa mit dem Buddhismus.

Projekt ist alternativlos

Die Umsetzung des Projekts ging relativ schnell vonstatten. „Die Idee wurde von den Konfirmanden und deren Eltern gut angenommen. Am 19. Juni gab es ein erstes Planungstreffen gemeinsam mit Teamern und Konfirmanden in der Kirche“, berichtet Wook. Anschließend wurde in Arbeitsgruppen der schon vorbereitete Gottesdienst zu einer digitalen Vorstellung umgeplant und in Arbeitsgruppen vorbereitet.

Aus Sicht des Pastors stellt sich das Projekt, mit dem aus der Not eine Tugend gemacht wurde, als alternativlos dar. „Weil auch der Unterricht nur noch mit höchstens sieben Konfirmanden in einer Gruppe planbar ist, machte es Sinn, eine digitale Vorstellung zu produzieren, die dann nach Möglichkeit ins Internet gestellt werden soll.“ In den Sommerferien, hofft Falk Wook, ist das Video, das mit persönlichen Vorstellungen der Konfirmanden ergänzt wird, bearbeitet und geschnitten. Interessierte können es später dann auf der Homepage der Kirchengemeinde im Internet ansehen.

So ist der Plan für die Konfirmanden 2021 Wenn die aktuellen Konfirmanden verabschiedet sind, geht es mit den Konfirmanden im nächsten Jahr schon weiter – und da wird es weitaus komplizierter als derzeit ohnehin schon. „Wir wissen noch gar nicht, wie wir den Unterricht gestalten sollen“, sagt Falk Wook, Pastor der Godshorner Kirchengemeinde Zum Guten Hirten. Zwar könnten Videokonferenzen Alternativen sein. Das Problem ist jedoch: „Wir haben Eltern und Jugendliche noch nicht einmal kennengelernt.“ Vor Beginn der Corona-Krise liefen zwar noch die Anmeldungen, 20 Konfirmanden sind dabei. „Aber ein Elternabend fand nicht mehr statt. Damit müssen wir erstmal anfangen und uns Gedanken machen, wo und wie wir den ausrichten“, sagt Wook. hg

