Die Langenhagenerinnen und Langenhagener haben sich bei der Wahl am Sonntag zuallererst für eines entschieden: Stabilität ohne Experimente. Von den im Bundestag vertretenen Parteien musste vor Ort nur die AfD herbe Verluste hinnehmen, weil sie dieses Mal nicht von einem populistischen Moment profitieren konnte. Im Gegenzug legten die Grünen stark und auch SPD sowie CDU leicht zu. Die kleinen Wählergruppen haben hingegen Federn gelassen.

Es kommt bei der Vielzahl an Wahlen vom Sonntag nicht unbedingt überraschend, dass die Bürgerinnen und Bürger eher zum Bekannten tendieren – und damit zu jenen Parteien, die überall antreten. Das würde auch den Überraschungserfolg der FDP erklären, die nahezu ohne Wahlkampf auf einen Sitz mehr im Rat kommt.

Mobilisierung von WAL und BBL hat nicht verfangen

Mit einem Blick über die Grenzen der Kommune hinweg ist das Langenhagener Ergebnis also keine große Besonderheit. Bemerkenswert ist indes, dass die kleinen und durchaus wortgewaltigen Gruppen mit ihrer Mobilisierung gegen die Politik von CDU und SPD nicht verfangen haben. Weder der Protest zum Rathausneubau, noch die bis an die Grenzen der Erträglichkeit thematisierte Verschuldung der Stadt haben WAL und BBL Stimmen gebracht.

Das Wahlergebnis führt dieses Mal also zu keiner weiteren Zersplitterung des Langenhagener Rates. Für die ohnehin komplizierte Politik vor Ort ist das durchaus ein positives Signal. Darauf dürfen sich die großen Parteien aber nicht ausruhen. Im Unterschied zu den vergangenen fünf Jahren braucht es jetzt eine stabile Koalition statt wechselnder Mehrheiten.

Das würde sich gleich doppelt positiv auswirken: Die Ratssitzungen würden einerseits für die Mitglieder wieder etwas verlässlicher. Andererseits wären politische Entscheidungen für die Bürgerinnen und Bürger wieder besser den einzeln Gruppen zuzurechnen.

Bürgermeister Heuer ist nun stärker als Moderator gefragt

So oder so wird der alte und neue Bürgermeister eine aktivere Rolle als Moderator einnehmen müssen, um für mehr Einigkeit zwischen den Gruppen zu sorgen. Für CDU-Mann Heuer ginge das am leichtesten mit der von ihm ohnehin geschätzten SPD. Sollten sich die Sozialdemokraten für einen anderen Partner als die Christdemokraten entscheiden, wird es komplizierter.

Von Sebastian Stein