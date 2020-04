Probleme durch Klopapierersatz gibt es in der Kläranlage Langenhagen und den Schmutzwasserpumpen im Stadtgebiet bislang noch nicht. Doch Verstopfungen der Anlagen kommen nach Angaben der Verwaltung durchaus vor. Das Rathaus hat an die Bürger deshalb eine Bitte.

In der Kläranlage An der Neuen Bult in Langenhagen arbeiten die Mitarbeiter wegen der Corona-Pandemie aktuell zeitversetzt. Quelle: Sven Warnecke (Archiv)