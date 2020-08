Langenhagen

Eltern in der Stadt Langenhagen sollen mit Beginn des Kita-Jahres 2020/2021 wieder durchatmen können und Planungssicherheit bekommen. So sieht es jedenfalls der Plan A der Stadt vor mit Regelbetrieb in Krippe, Kindertagesstätte und Hort spätestens nach den Sommerferien – unter den geltenden Infektionsschutzauflagen. Der Bedarf an Betreuungsplätzen ist weiter hoch: Freie Plätze gibt es nur vereinzelt.

In Godshorn kommen Plätze hinzu

Mit dem 1. August stehen in der Stadt insgesamt 2.696 Plätze in Kindertageseinrichtungen zur Verfügung. Davon sind 516 aus Krippen, 1.677 aus Kindertagesstätten und 503 aus dem Hortbereich gemeldet. Im Laufe des neuen Kita-Jahres kommen noch weitere Plätze hinzu, zum Beispiel in der großen Kita in Godshorn. Ein Teil soll bereits im Oktober eröffnet werden. Die Anzahl der Plätze dann hänge von den Baufortschritten ab, sagt Stadtsprecherin Juliane Stahl. In der Kindertagespflege betreuen ab August fünf Tagespflegepersonen 13 Kinder.

Stadt belegt frei werdende Plätze schnell

Die freien Kita-Plätze ergeben sich nach Auskunft der Stadt aus unterschiedlichen Gründen. Familien ziehen in andere Kommunen, sie entscheiden sich vielleicht um und geben ein Kind nicht so früh in eine Krippe, oder das Schulkind soll doch nicht, wie beantragt, in den Hort gehen. Stadtsprecherin Stahl lässt aber keinen Zweifel: „Die frei werdenden Plätze werden von der Stadt schnell mit Kindern besetzt, die noch einen Platz in einer Kindertageseinrichtung benötigen. Ansonsten sind die Plätze belegt“. Die coronabedingten Auflagen haben der Sprecherin zufolge insgesamt keine Auswirkungen auf die Anzahl der Betreuungsplätze.

Wenn die Stadt Langenhagen derzeit davon ausgeht, mit dem 1. August beziehungsweise nach den Sommerferien mit dem Regelbetrieb ins Kindergartenjahr starten zu können, muss sie zugleich eine Einschränkung aussprechen. „Zum Ende der Sommerferien wird sich zeigen, wie sich dann das Infektionsgeschehen nach der Urlaubszeit tatsächlich darstellt, und der Start in den Regelbetrieb im Kita-Jahr erfolgen kann“, stellt Stahl fest.

Zahl der ganz jungen Krippenkinder verändert Anzahl der Plätze Ab welchem Alter die Stadt Langenhagen Krippenkinder zur Betreuung zulässt, kommt auf die jeweilige Kindertageseinrichtung an. Die Voraussetzungen erläutert Stadtsprecherin Juliane Stahl so: „Die gesetzlichen Bestimmungen besagen, dass Kinder ab Vollendung des ersten Lebensjahres einen Anspruch auf einen Krippenplatz haben. Das bedeutet, dass es vor Vollendung des ersten Lebensjahres keinen Rechtsanspruch auf einen Krippenplatz gibt“. Die meisten Kitas in Langenhagen nähmen Kinder zwischen einem und eineinhalb Jahren auf. In einigen wenigen Einrichtungen würden Kinder auch vor Vollendung des ersten Lebensjahres aufgenommen. „Das hängt auch von der Konzeption der Kitas und der Betriebserlaubnis ab“, sagt Stahl. „Je mehr junge Kinder in einer Krippengruppe aufgenommen werden, desto weniger Kinder können insgesamt betreut werden – das ist gesetzlich geregelt. Damit verkleinert sich auch die Zahl der Krippenplätze insgesamt. Deshalb ist auch die Zahl der insgesamt betreuten Krippenkinder von Jahr zu Jahr unterschiedlich, je nachdem, wie viele ganz junge Kinder in dem Jahr betreut werden.“ uc

Personal steht trotz Corona ausreichend bereit

Zum aktuellen Stand sehe es sowohl in den städtischen als auch in den nichtkommunalen Kitas so aus, dass nur sehr wenige Erzieherinnen und Erzieher zur Risikogruppe gehören, und insofern der Start in den Regelbetrieb nicht gefährdet sein werde. „Derzeit stehen dafür genug Erzieherinnen und Erzieher zur Verfügung“, sagt Stahl. „Wie die Situation jedoch coronabedingt nach den Schließzeiten der Kitas beziehungsweise nach den Ferien der Familien aussieht, kann derzeit nicht beurteilt werden.“

Regelbetrieb – aber zeitversetzt?

Was im Kita-Bereich ab dem neuen Kita-Jahr und spätestens nach den Sommerferien als Regelbetrieb zu verstehen ist, hat das niedersächsische Kultusministerum vorgegeben. Dessen Szenario A sieht „wieder eine umfassende Betreuung der Kinder wie vor der Corona-Pandemie“ vor, „unter Berücksichtigung der geltenden besonderen Infektionsschutzmaßnahmen. Einschränkungen soll es nur noch geben, wenn coronabedingt Personal ausfällt und die üblichen Ausgleichsmöglichkeiten nicht greifen.“

Praktisch heißt das im Kern: Eine Durchmischung der Gruppen ist wieder möglich, offene Gruppenkonzepte sind nicht länger untersagt. Gemeinschaftsräume und Außengelände dürfen wieder gemeinsam genutzt werden. „Wenn möglich“, gibt das Kultusministerium vor, „sollte aber eine zeitversetzte Nutzung erfolgen beziehungsweise der Abstand zwischen den Gruppen gewahrt werden.“ Mahlzeiten könnten zum Beispiel auch in den Gruppenräumen erfolgen.

Von Ursula Kallenbach