Eine Bühne, ein Kleinspielfeld, Kletternetzteppich, Balancierstangen und bunte Sitzhocker: Den neu gestalteten Innenhof am Haus der Jugend können Kinder und Jugendliche ab sofort in Beschlag nehmen. Rund 200.000 Euro hat die Stadt Langenhagen für den Außenbereich ausgegeben und damit die etappenweise Sanierung des dreiteiligen Gebäudeensembles am Langenforther Platz 1 seit 2013 nun abgeschlossen.

Areal ist kein öffentlicher Spielplatz

„Eine tolle Geschichte“, sagt Stadtbaurat Carsten Hettwer und ist sich darüber mit der Leiterin der Abteilung Stadtgrün und Friedhöfe, Ursula Schneider, beim Ausprobieren der Kletternetz-Hängematte einig. Sie sind froh, dass dieses 800 Quadratmeter große Areal jetzt den Kindern und Jugendlichen zu den Öffnungszeiten im Haus der Jugend Raum für weitere Angebote draußen gibt. Doch das Gelände an der Gebäuderückseite ist kein öffentlicher Spielplatz, daher war ein letzter Arbeitsschritt das Ziehen eines Grundstückszauns.

Neue Bühne für Konzerte

Ein Highlight für die jugendlichen Nutzer wurde auf deren dringenden Wunsch hin ebenfalls eingerichtet. Direkt am Nordtrakt gibt es eine etwa neun Quadratmeter große Stellfläche, die sich mit farbiger Pflasterung hervorhebt: eine Open-Air-Bühne. Die entsprechende Stromversorgung ist installiert. „Damit hat die Zeit ohne Konzerte am Haus der Jugend endlich ein Ende“, sagt der Stadtbaurat. In Corona-Zeiten ist die Bühne im Moment ein Pfand in die Zukunft, wenn Konzerte mit Publikum möglich sind.

Die beiden Buchen in der Mitte des Innenhofs mussten gefällt werden. Die Stadt Langenhagen wird im Herbst für Nachpflanzung sorgen, kündigen Stadtbaurat Carsten Hettwer und Ursula Schneider für die Abteilung Stadtgrün an. Quelle: Ursula Kallenbach

Stadt will drei Bäume nachpflanzen

Aber etwas fehlt, und alle Nutzer des Jugendzentrums werden es sofort merken: Auch das investierte viele Geld kann die Buchen nicht ersetzen, die nun in der Mitte des Areals Schatten spenden sollten. Stattdessen mussten sie kurzfristig gefällt werden – aus Gründen der Verkehrssicherheit. „Ziemlich blöd“, sagen Hettwer und Schneider unisono und beurteilen die Situation ehrlich heraus. Erstmal ist Rasen eingesät auf der blanken Fläche. Zum Herbst und Winter will die Stadt drei neue Bäume pflanzen „für das Kleinklima“, kündigt Schneider an.

Das neue Haus der Jugend sei jedenfalls insgesamt ein echter Gewinn und die Investition wert gewesen, betont Hettwer. In den Gebäudekomplex hat die Stadt fast 5,2 Millionen Euro investiert, davon 2 Millionen in den Nordtrakt. Dessen Neubau hatte der Bund aus dem Programm Sanierung kommunaler Einrichtungen im Bereich Sport, Jugend und Kultur mit 800.000 Euro bezuschusst.

In Langenhagen sind die Um- und Neubauten des Gebäudeensembles Jugendzentrum am Langenforther Platz jetzt abgeschlossen. Quelle: Ursula Kallenbach

Jugendzentrum ist montags bis freitags geöffnet

Die Johanniter betreiben das Jugendzentrum seit Oktober 2019 im Auftrag der Stadt Langenhagen. Die Öffnungszeiten wie das Sommerferienprogramm haben die Mitarbeiter in den Fenstern ausgehängt. Im Haus der Jugend arbeitet auch die Abteilung Kinder, Jugend, Schule und Kultur der Stadt. Das Johanniter-Jugendzentrum ist aktuell montags von 14 bis 19 Uhr, dienstags von 14 bis 18 Uhr, mittwochs und donnerstags von 14 bis 19 Uhr sowie freitags von 14 bis 21 Uhr geöffnet. Zu diesen Zeiten können Besucher auch den neu gestalteten Innenhof nutzen. Telefonisch sind die Mitarbeiter unter der Nummer (0511) 48973150 erreichbar.

Von Ursula Kallenbach