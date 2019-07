Langenhagen - Kein Personal: Sportclub muss Sommerfreizeit aufgeben Nach mehr als 55 Jahren gibt der Sportclub Langenhagen auf: Für eine weitere Sommerfreizeit am Lensterstrand fehlt es an Personal. Auch die Musikschule hat mit diesem Problem zu kämpfen.

Damit Oliver Wild auch ohne Sommerfreizeit an der Ostsee keinen Mangel an Sandspielzeug haben möge, erhielt er bei der Rückkehr am SCL-Parkplatz einen Förmchen-Satz von seiner SCL-Vorstandskollegin Maren Zöller-Jähner. Quelle: privat