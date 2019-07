Langenhagen

Die Kfz-Zulassungsstelle bleibt am Donnerstag, 25. Juli, ab 12 Uhr und am Freitag, 26. Juli, ganztägig geschlossen. Das teilt Stadtsprecherin Juliane Stahl jetzt mit. Im Langenhagener Bürgerbüro gibt es erneut personelle Engpässe. Erst am Montag, 29. Juli, können wieder zu den regulären Öffnungszeiten Kfz-Zulassungen im Rathaus bearbeitet werden.

Am Sonnabend, 27. Juli, hat das Bürgerbüro zwar von 9 bis 12 Uhr geöffnet. Besucher können Kfz-, Pass- und Meldeangelegenheiten an diesem Tag jedoch nur mit Termin erledigen. Nach Auskunft der Stadtsprecherin gibt es für Sonnabend noch freie Termine. Diese werden unter Telefon (0511) 73079223 oder nach einer E-Mail an buergerbuero@langenhagen.de vergeben.

Um den Service weitgehend aufrechtzuerhalten, „bündelt die Verwaltung das vorhandene Bürgerbüro-Personal im Rathaus“, heißt es von der Stadt. Deshalb bleibe die Verwaltungsstelle in Godshorn bereits ab Donnerstag, 25. Juli, geschlossen und nicht, wie ursprünglich geplant, erst ab Dienstag, 29. Juli. Die Außenstelle öffnet erst am Montag, 12. August, wieder.

Von Julia Gödde-Polley