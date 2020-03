Kapelle am Flughafen: Pastor Karl-Martin Harms ist neuer Seelsorger

Langenhagen

„Ich genieße die Ruhe, die hier ist“, die Bitte um Beistand in schwierigen Situationen oder einfach nur ein „Danke“: Wenn Flughafenseelsorger Karl-Martin Harms durch das Gästebuch der kleinen Kapelle blättert, huscht ihm immer wieder ein Lächeln über das Gesicht. Eintragen kann sich dort jeder, der dem Raum zwischen Terminal A und B im Ankunftsbereich einen Besuch abstattet. „In meinem Büro steht eine Regalwand mit vollgeschriebenen Büchern“, erzählt der Pastor des Kirchenkreises Burgwedel-Langenhagen.

Ausgefüllt wurden die allermeisten davon allerdings vor Harms’ Zeit am Flughafen Hannover in Langenhagen. Denn der Geistliche ist erst seit September vergangenen Jahres in diesem Amt, nachdem sein Vorgänger Ulrich Krämer in den Ruhestand gegangen ist. „Ich bin nicht nur für die Reisenden Ansprechpartner, sondern auch für die Flughafenmitarbeiter“, erzählt er. Zweimal in der Woche ist er vor Ort, zudem gibt es zurzeit drei ehrenamtliche Seelsorger. Offen ist die Kapelle allerdings rund um die Uhr, 365 Tage im Jahr. Deshalb sucht das Team Unterstützung.

Neue Ideen für die Kapelle

Harms schätzt, dass zwischen 20 und 40 Menschen jeden Tag in dem Raum Stille, Entschleunigung oder einen Ort zum Beten suchen. In warmen Farben gehalten, ausgestattet mit einigen Stühlen, einem kleinen Altar, Bibeln in verschiedenen Sprachen und gedämpftem Licht lädt die Kapelle mit ihrer wohligen Atmosphäre zum Verweilen ein. „Viele Besucher wollen dem Trubel des Flughafens entkommen“, sagt der Seelsorger. Dabei kämen durchaus nicht nur Christen, sondern Menschen aller Religionen und auch Nichtgläubige aus der ganzen Welt. Er betont, dass er und sein Team für alle Weltanschauungen und Religionen da seien. Seit 2005 gibt es die Seelsorge am Flughafen. Sie ist einzigartig in Niedersachsen. In seinen sechs Monaten dort habe er das Potenzial der Kapelle für kreative Dinge entdeckt: „Ich plane unter anderem Auftritte von Musikern.“

Die Türen der Kapelle zwischen Ankunftsterminal A und B stehen rund um die Uhr offen – für alle Besucher. Quelle: Elena Everding

Auf einem Schild steht die Handynummer von Harms, der nach Absprache auch zum Flughafen kommt, um einen Reisesegen für Einzelne oder Gruppen auszusprechen oder Andachten abzuhalten. Er und sein Team stehen vor allem in der Ferienzeit auch im Boardingbereich als Ansprechpartner für Gespräche zur Verfügung und verteilen Reisesegen. Harms erinnert sich an eine Frau, die sehr dankbar für dieses Angebot war und ihm erzählte, dass ihr Mann all seine Dokumente verloren hatte und nun im Langenhagener Rathaus noch kurz vor dem Abflug einen neuen Pass beantragen musste, während sie dort wartete. „Ob er es noch rechtzeitig geschafft hat, weiß ich leider nicht“, sagt Harms.

In das Gästebuch tragen sich Besucher in den verschiedensten Sprachen ein und lassen ihre Geschichte oder einfach ein Dankeschön da. Quelle: Elena Everding

Das gehört auch zu dem Seelsorgerdasein: nicht zu wissen, wie es mit den Menschen weitergeht. Denn die Unterstützung von Menschen im Notfall ist Teil des Jobs – auch wenn das nur einen kleinen Teil ausmacht. „Es kommt ab und zu vor, dass Passagiere auf dem Flug versterben“, erzählt Harms. In solch einem Fall sind die Seelsorger dabei, wenn die Polizei am Flughafen wartenden Angehörigen die Nachricht überbringt. „Wir sind dann einfach nur da – natürlich nur, wenn derjenige das auch möchte.“ Die Seelsorge in Langenhagen, da ist sich der Pastor sicher, ist definitiv eine besondere Aufgabe.

Ehrenamtliche gesucht

Harms sucht momentan weitere Ehrenamtliche für die Flughafenseelsorge. Nach einer einjährigen Ausbildung in Wochenendseminaren in Hannover und einem Gespräch mit dem Pastor können diese das Team am Airport verstärken. Interessierte können sich bei ihm per E-Mail an karl-martin.harms@evlka.de melden.

