Kaltenweide

Nächtlicher Einsatz für die Ortsfeuerwehr Kaltenweide: Am Sonnabendmorgen um 5.53 Uhr prallte ein Autofahrer gegen einen umgestürzten Baum, der auf der Kananoher Straße lag. Unter Leitung von Ralf Dankenbring rückten neun Feuerwehrleute aus. Warum der Baum umgekippt war, steht noch nicht fest.

Laut eines Sprechers der Polizei Langenhagen kollidierte der 61 Jahre alte Fahrer in der Dunkelheit mit seinem Skoda mit dem Hindernis auf der Fahrbahn. Der Mann blieb unverletzt. Der Unfall ereignete sich in einer Kurve in Höhe des dortigen Parkplatzes.

Luftkissen für die Bergung

Die Feuerwehrleute hoben mithilfe von Luftkissen das Auto zunächst an, um es anschließend vom Geäst ziehen zu können, wie Feuerwehrsprecher Felix Dankowsky berichtet. Anschließend wurde der Baum mit einer Motorsäge zerkleinert und die Straße gereinigt. Die Polizei beziffert den Schaden auf etwa 750 Euro.

Von Sven Warnecke