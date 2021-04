Langenhagen/Heidekreis

Ein plötzlich einsetzender Hagelschauer hat am Dienstag, 13. April, gegen 18.40 Uhr zu zwei Karambolagen auf der Autobahn 7 zwischen den Anschlussstellen Schwarmstedt und Berkhof geführt.

Bei einem der Unfälle ist eine 22 Jahre alter Frau aus Langenhagen in Fahrtrichtung Hannover leicht verletzt worden. Wie ein Sprecher der Polizei im Heidekreis am Mittwoch berichtete, geriet die Fahrerin bei den widrigen Wetterbedingungen mit ihrem BMW ins Schleudern. Zunächst kollidierte sie mit der Mittelleitplanke, rutschte danach quer über die Strecke und prallte schließlich an die rechts an der Fahrbahn montierte Schutzplanke.

Bereits kurz zuvor war einem 28 Jahre alten Autofahrer in der Gegenrichtung die gleiche Misere passiert. Auch der Mann aus Bremen wurde dabei leicht verletzt. Die Polizei beziffert den Schaden an Fahrzeugen und Schutzplanken auf etwa 15.000 Euro.

Von Sven Warnecke