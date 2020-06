Langenhagen

Die drei Jugendtreffs der Stadt Langenhagen öffnen ab Mittwoch, 10. Juni, nach der Corona-Zwangspause wieder ihre Türen. Die Einrichtungen in in Godshorn, Kaltenweide und Wiesenau stehen zu den gewohnten Öffnungszeiten wieder für Jugendliche offen.

Wie alle anderen städtischen Einrichtungen öffnen auch die Jugendtreffs unter Einhaltung der aktuellen Hygiene- und Kontaktregeln. Deshalb ist es notwendig, dass sich die Jugendlichen im Vorfeld für die jeweiligen Angebote bei den zuständigen Jugendtreffleitungen anmelden und vor Ort Kontaktformulare ausfüllen. Die Einhaltung des Mindestabstandes von 1,50 Metern und das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung sind verpflichtend. Außerdem müssen die geltenden Hygieneregeln beachtet werden. Dazu gehören regelmäßiges Händewaschen und das Einhalten der Niesetikette.

Anmeldung ist verpflichtend

Die Leiterin des Treffs in Godshorn, Parwana Sakhra, ist für Anmeldungen unter Telefon (0176) 64620703 erreichbar. Weitere Informationen finden Jugendliche über den Instagram-Kanal Jugendtreff_Godshorn. Interessierte, die den Treff in Kaltenweide besuchen möchten, wenden sich an Leiterin Sabine Fries unter Telefon (0172) 1687214 oder über Jugendtreff_Kaltenweide auf Instagram. Auch der Jugendtreff Wiesenau hat eine Instagram-Seite mit dem Namen Jugendtreff_Wiesenau. Ansprechpartnerin für Anmeldungen ist Ramona Baum unter Telefon: (0172) 1679390. Weitere Informationen finden Interessierte auf der Homepage www.kiju-langenhagen.de.

Von Gabriele Gerner