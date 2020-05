Integrativer Hort: Darum hat der Rat keinen höheren Zuschuss an Febel beschlossen

Kaltenweide

Seit dem Jahr 2016 zahlt die Stadt Langenhagen der Kindertageseinrichtung des freien Trägers Febel – Freie Evangelische Bildungs- und Erziehungseinrichtungen in Langenhagen – in Kaltenweide für die integrative Hortgruppe mit 16 Plätzen einen Betriebskostenzuschuss. Nun läuft die Bewilligung Ende Juli aus. Eigentlich sollte der Langenhagener Rat über die Verlängerung des Vertrages bis 2025 beraten. Doch zum Entsetzen von zwei Elternvertretern wurde der Tagesordnungspunkt zu Beginn der Sitzung abgesetzt. Beide Eltern machten unmissverständlich deutlich, dass der Bedarf nach exakt diesen Plätzen im Dorf immens sei.

In dem Beschlussvorschlag hieß es, dass sich der Betriebskostenzuschuss nach einer Verlängerung um 6000 Euro pro Jahr auf rund 103.000 Euro erhöhe. Hintergrund ist, dass es auch nach dem Ende des bisherigen Vertrages eine nachschulische Betreuung von Kindern in Kaltenweide gäbe. Febel beantragte deshalb die Fortsetzung des geförderten Betreibervertrages und belegte das auch mit den Anmeldezahlen. Nach Angaben des Vereins liegen ihm für die zum Sommer freiwerdenden sechs Plätze bereits 13 Neuanmeldungen vor. Und eine unbefristete Erlaubnis für den Betrieb des integrativen Horts liegt seitens des Landesjugendamtes ebenfalls vor. Dieser resultiert aus dem Plan, einen Lift am Gebäude zu installieren. Und genau dafür sollten 500 Euro pro Monat – also 6000 Euro im Jahr von der Stadt übernommen werden.

Freier Träger deutet höhere Kostenbeteiligung an

Letztlich ging es aber um diese Kosten und deren Aufteilung. Der Langenhagener Rat wünscht sich wohl eine höhere Beteilung von Febel. Wie Sozialdezernentin Eva Bender auf Anfrage nun mitteilte, habe der freie Träger bereits signalisiert, sich selbst finanziell zu beteiligen. Statt der nun 500 Euro, sollen es nunmehr noch 380 Euro pro Monat sein, die die Stadt zuschießt. Die Nachfolgerin von Monika Gotzes-Karrasch ist zuversichtlich, dass es vor dem Auslaufen des Vertrages Ende Juli bereits in der nächsten Ratssitzung eine positive Entscheidung geben werde. Und um die aufgebrachten Eltern der in Kaltenweide betreuten Kinder zu beruhigen, werde die Stadtverwaltung den Träger auch anschreiben, kündigt Bender an. Damit diese die Eltern informieren können.

Und in der Tat geht es nun wohl schnell. Bereits am Montag, 18. Mai, befasst sich der Kaltenweider Ortsrat um 19 Uhr im Zelleriehaus, Zellerie 6, als erstes Gremium mit diesem neuen Beschlussvorschlag zum Thema integrativem Hortbetrieb.

Ortsrat berät neuen Zuschussantrag von Febel Der Ortsrat Kaltenweide berät neben dem modifizierten Zuschussantrag des freien Trägers Febel in der öffentlichen Sitzung am Montag, 18. Mai, zudem auch über einen Bericht der Jugendpflege Langenhagen zum Thema Interkultureller Erlebnispark – kurz IKEP. Zudem geht es um die Ausweisung eines Parkplatzes für Menschen mit Behinderung an der Kita von Febel an der Kananoher Straße, den Nahverkehrsplan sowie um den Bebauungsplan „Nördlich Bissendorfer Weg“. Außerdem wird die Langenhagener Stadtverwaltung über Rechtsansprüche auf Kita-Plätze in Kaltenweide informieren. Vor und nach dem öffentlichen Teil können Bürger Fragen stellen.

