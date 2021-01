Langenhagen

„ MitRespekt!“ für Niedersachsen – an dieser landesweiten Initiative beteiligt sich auch die Volkshochschule ( VHS) Langenhagen. Die Bildungsstätte organisiert dazu im Zusammenspiel mit Vereinen und Verbänden aus der Flughafenstadt Aktionen und Veranstaltungen. Trotz Corona-Pandemie hoffen die Akteure, diese nicht nur im digitalen Raum anbieten zu können.

Worum geht es? Menschen sollen in einer Zeit, in der sich die Konfliktkultur massiv verändert hat, es mehr Ausgrenzung und Hass gibt, dennoch Rücksicht nehmen und Courage zeigen. „Angesichts der jüngsten Ereignisse in den USA mit der Erstürmung des Kapitols gewinnt das Thema zusätzlich an Brisanz“, betont VHS-Leiterin Annette von Stieglitz. Doch diese Tendenzen gebe es auch lokal in Langenhagen, sagt sie und nennt als Beispiel etwa die Verrohung in den sozialen Medien, die auch in der Stadt deutlich an Fahrt aufgenommen hätte.

Anzeige

Einsatzkräfte werden vermehrt Opfer von Gewalt

Doch nicht nur etwa bei Facebook und Co. sei dieser Trend erkennbar. Auch Polizei und Rettungsdienste sowie die Feuerwehr berichteten häufiger von verbalen Beleidigungen, Widerstand und Gewalt bei ihren Einsätzen, berichtet von Stieglitz. Beispielsweise würden ein Drittel aller Rettungskräfte regelmäßig beschimpft oder beleidigt, während sie anderen Menschen helfen und sogar Leben retten. „Auch jeder Zweite im öffentlichen Dienst wurde bereits Opfer eines Übergriffs, wie eine Studie des deutschen Bundesamts zeigt. Dabei richtet sich die Wut nicht gegen die Personen selbst, sondern ihre Funktion, die sie für unsere Gesellschaft ausüben.“

Aus diesem Grund beteiligt sich die VHS Langenhagen an der Aktion. Von Stieglitz’ Angaben zufolge stehe die Frage im Vordergrund, wie Menschen miteinander umgehen. „Wir wollen Respekt als öffentliches Thema dauerhaft in der Bevölkerung verankern“, gibt sie das Ziel vor. Um verbalen, gar körperlichen Attacken – allgemein dieser negativen Entwicklung in Langenhagen – vorzubeugen, werden in den kommenden Wochen digital oder wenn möglich vor Ort, Trainings, Workshops und Gesprächsrunden in Schulen und in der VHS angeboten. „Wir möchten aufmerksam machen und anregen, sich bewusst mit dem Thema auseinanderzusetzen und Antworten zu finden, wie Respekt in unserer Gesellschaft stärker gefördert und gelebt werden kann“, sagt von Stieglitz.

Viele Termine gibt es nur online Die Akteure haben viele Termine vorgesehen, allerdings müssen etliche aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden. Vieles geht auch nur digital auf www.vhs-langenhagen.de. Bereits jetzt ist klar, dass das präventive, direkte Training der Feuerwehr Langenhagen unter der Regie des stellvertretenden Ortsbrandmeisters Moritz Fischer in den Februar verschoben werden muss. Gleiches gilt für die von Gymnasium, Freiwilligenagentur und der Abteilung Kinder, Jugend, Schule und Kultur der Stadt Langenhagen geplante Veranstaltung „Aktiv werden und Courage zeigen“ am 28. und 29. Januar. Auch sie muss angesichts der derzeit geltenden Corona-Beschränkungen verschoben werden, soll aber im Februar im Treffpunkt der Volkshochschule nachgeholt werden. Der Verein Bürger für Kaltenweide (BfK) plant indes für Donnerstag, 18. Februar, um 18.30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus, Zellerie, einen Tag zum Thema „Verbale Angriffe neutral abfangen“. Nach Auskunft des stellvertretenden BfK-Vorsitzenden Marco Rösler sei sein Verein sofort bereit gewesen, bei diesem Thema mitzuwirken. Er hofft nun, dass diese Aktion vor Ort angeboten werden kann. Doch auch wenn nicht, werde es Möglichkeiten geben, gibt sich Rösler zuversichtlich. Wie Projektkoordinatorin Annika Eskera von der Volkshochschule mitteilt, sind noch weitere Projekte wie etwa vom Langenhagener Präventionsrat und dem Verein Win – Wohnen in Nachbarschaften der KSG – geplant. Allerdings werde ebenfalls geschaut, inwieweit dabei auf eine Präsenzveranstaltung gesetzt werden könne oder ob das Angebot ausschließlich digital abgehalten werde.

Breite Unterstützung aus der Politik

Als Schirmherr fungiert Niedersachsens Wissenschaftsminister Björn Thümler. Die Initiative „ MitRespekt!“ wird von den kommunalpolitischen Vereinigungen von SPD, CDU/ CSU, FDP sowie den Grünen gefördert und vom Landesverband der VHS Niedersachsens mit den lokalen Volkshochschulen umgesetzt. Der CDU-Landtagsabgeordnete Rainer Fredermann und die Langenhagener Politik – mit Bürgermeister Mirko Heuer – unterstützen nach Auskunft der VHS-Chefin das Projekt. Aus der Stadtverwaltung beteiligen sich die Abteilung Soziales und die Abteilung Kinder, Jugend, Schule und Kultur.

Bei der Aktion arbeitet die VHS eng mit Vereinen und Organisationen aus Langenhagen zusammen. Gemeint sind Feuerwehr, Polizei, Johanniter, die Vereine Bürger für Kaltenweide und Win, die Offene Gesellschaft sowie die Bürgerstiftung Langenhagen. Auch Schulen wie das Gymnasium, die Leibniz-IGS, die IGS Süd, die Grundschule Godshorn und die Adolf-Reichwein-Schule beteiligen sich an der Initiative und haben sich bei der Planung mit Ideen und Wünschen eingebracht, lobt von Stieglitz.

Rege Beteiligung von Vereinen, Verbänden und Schulen

„Wir waren begeistert, wie viele sich im August auf unseren Aufruf gemeldet haben, die Initiative in Langenhagen zu unterstützen“, berichtet Projektkoordinatorin Annika Eskera. „Auch die weiteren gemeinsamen Vorbereitungen auf digitalem Weg verliefen sehr gut. In der aktuellen Situation war und ist uns der Schutz aller Beteiligten ebenso wichtig wie das Gelingen des Projekts.“

Wegen der Corona-Pandemie kann es kurzfristige Änderungen bei den Terminen oder im Format geben. Informationen dazu sowie einen Überblick über die Veranstaltungen gibt es auf der Internetseite der Volkshochschule www.vhs-langenhagen.de oder unter Telefon (05 11) 73 07 97 10.

Von Sven Warnecke