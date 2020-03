In der Corona-Krise: DRK sortiert Termine für Blutspende neu

Langenhagen

In Zeiten der Corona-Krise ist Blutspenden weiter möglich – vorausgesetzt die Freiwilligen sind gesund und fühlen sich fit, sagt Markus Baulke, Sprecher des Blutspendedienstes Niedersachsen (NSTOB). Denn es würden weiter Blutkonserven für die Notfallversorgung sowie die Behandlung chronisch kranker Menschen benötigt. Auch wenn die Nachfrage angesichts gestrichener Operationstermine aktuell zurückginge. „Das merken wir schon“, betont er. Da die Blutkonserven auch nur zwischen vier und 49 Tagen haltbar seien, würde jeder Spendentermin in seiner Notwendigkeit vorher genau „abgewogen“, berichtet er.

DRK prüft nun jeden Raum vor einem Termin

Um Blutspendetermine angesichts der angeordneten Allgemeinverfügung aber weiter anbieten zu können, hat das Rote Kreuz das Verfahren modifiziert. Der Grund: Nicht jede bisher genutzte Räumlichkeit entspreche den Sicherheitsanforderungen, eigne sich etwa in Sachen Abstand der Liegen und aktuell geforderte Hygienevorschriften. Auch der jeweilige Wartebereich müsse entsprechend groß sein. Da seien individuelle Absprachen nötig. Zudem müsse jeder Blutspendetermin angesichts der geschlossenen Gaststätten und Restaurants vorher auf „die Verfügbarkeit des Raumes“ geklärt werden, berichtet Baulke. Allerdings: „In die Schulen kommen wir zum Teil wieder rein.“

Derzeit sind nach Angaben Baulkes die DRK-Gebietsreferenten unterwegs, um die Räume für die Blutspenden zu prüfen. Dieses erfolge zumeist in Zusammenarbeit mit den Ehrenamtlichen vor Ort. Allgemein werde das Thema sehr sensibel gehandhabt, betont er. Damit die aktuell geltenden Zulassungsbestimmungen für die Blutspende weiterhin einen hohen Schutz für Blutspender und Empfänger gewährleisten könnten

Blutspendedienst ergreift Vorsichtsmaßnahmen

Aktuell wurden auch besondere Vorkehrungen zur Sicherheit von Blutspendern und Helfern getroffen. „Vor Betreten des Spendelokals weisen wir über Aufsteller darauf hin, dass Spender, die sich nicht gesund und fit fühlen, das Spendelokal erst gar nicht betreten sollen“, teilt Baulke mit. Zudem gebe es im Eingangsbereich Stationen zur Desinfektion der Hände. Und es würde bei jedem Freiwilligen schon beim Betreten die Temperatur gemessen. „Warteschlangen sollen durch zusätzliches Personal vermieden werden.“

Und noch eine Besonderheit kommt in diesen Tagen zum Tragen: Ein reduziertes Imbissangebot. Bislang haben die Ortsvereine sich zum Teil mit Einfallsreichtum bei ihren opulenten Büffets gegenseitig übertroffen. Das gibt es derzeit nicht mehr, berichtet Baulke. „Zur Sicherheit der ehrenamtlichen Helfer findet der Imbiss nicht mehr so statt“, betont er. Um die Dauer des Aufenthaltes für den Spender so gering wie möglich zu halten, bekommen sie im Anschluss lediglich ein Lunchpaket. Das diene natürlich auch dem Schutz der Freiwilligen aus den Ortsvereinen.

Ein Bild aus Vor-Corona-Zeiten: DRK-Helferinnen Marlis Fischer (von links), Gisela Hauers, Helga Spranger, Annette Schulz, Ingrid Brümmer, Brigitte Herrmann, Gerlinde Fiebig, Irmhild Schild und Martina Rust haben das Büfett für die Spender bereitet. Quelle: privat

94 Menschen kommen zur Blutspende in die IGS In Langenhagen sind bei dem letzten Blutspendetermin 94 Freiwillige gekommen – darunter 14 Erstspender. Von der Resonanz in der IGS Langenhagen sind die Verantwortlichen überrascht worden. Nach dem Motto „Kleiner Pieks, große Wirkung“ hat das Rote Kreuz in Langenhagen jüngst an dem geplanten Blutspendetermin festgehalten – trotz Corona und wegen Corona, so hieß es im Aufruf des DRK. Allerdings noch vor den verhängten Beschränkungen. „Wir hatten Sorge, dass es von den Spendern nicht so stark angenommen wird“, sagte Ortsverbandsvorsitzende Martina Rust. „Da haben wir unsere Spender unterschätzt“, bilanzierte Rust. Sie hätten auch den Umweg – das Team musste kurzfristig in die IGS an der Konrad-Adenauer-Straße umziehen – in Kauf genommen. Dass gerade jetzt auch Blut benötigt werde, sei nicht ungehört geblieben, stellte Rust fest. Am Ende war das Büffet fast leer und die neun Helferinnen waren zufrieden, dass doch so viele Menschen den Termin wahrgenommen hatten. „Vielen Dank, dass Sie gekommen sind und der Umweg Sie nicht abgeschreckt hat“, bedankte sich Rust. jar

Das sind die weiteren Blutspendetermine in der Stadt

Der nächste Blutspendetermin in Krähenwinkel steht am 31. März an. Quelle: Sven Warnecke

Im Stadtgebiet gibt es weitere Termine für Blutspenden . Diese sind:

Dienstag, 31. März, von 15.30 bis 19.30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Krähenwinkel, Auf dem Moorhofe 6, sowie am Dienstag, 21. April, von 16 bis 19.30 Uhr in der Hermann-Löns-Schule, Niedersachsenstraße 3. Dann wieder am Montag, 18. Mai, von 15 bis 19 Uhr in Luhmanns Gasthaus Zur Post, Hannoversche Straße 182, in Engelbostel. Am Dienstag 19. Mai, von 16 bis 19.30 Uhr in der Friedrich-Ebert-Schule, Hindenburgstraße 79, in Langenhagen. Letzter Termin im Mai ist am Dienstag, 26. Mai, von 15.30 bis 19.30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Krähenwinkel, Auf dem Moorhofe 6.

Nur gesunde Menschen dürfen zum Aderlass erscheinen. Wer Erkältungssymptome hat, sollte zu Hause bleiben. Spender müssen ihren Personalausweis und Blutspendepass mitbringen, heißt es vom NSTOB-Sprecher weiter.

Blutspender halten Sicherheitsabstand ein Beim jüngsten Blutspendetermin in Engelbostel haben die Spender bereits vor dem Lokal in der Warteschlange den aktuell geforderten Sicherheitsabstand von sich aus eingehalten. Trotz der besonderen Situation aufgrund der derzeitigen Aufenthaltsbeschränkungen kamen mehr als 90 Freiwillige, davon 22 Erstspender, berichtet Cornelia Mattutat, Vorsitzende des DRK-Ortsvereins Engelbostel. Viele von ihnen nahmen dabei lange Wartezeiten, auch an der frischen Luft, in Kauf. „Der Vorstand des Ortsvereins dankt allen Blutspendern für ihre Spendebereitschaft.“ Mattutat richtete aber auch lobende Worte an das Helferteam im Dorf. swa

Die wartenden Blutspender halten sich zumeist an die Regeln – und gewähren in Engelbostel einen sicheren Abstand in der Warteschlange. Quelle: Privat

Das tägliche NP Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 14 Uhr im E-Mail-Postfach

Lesen Sie auch

Von Sven Warnecke