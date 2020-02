IGS-Schüler schauen sich in der Zentrale der Macht um

Auf Anregung der Anwohner hat die Stadt Langenhagen jetzt eine neue Messtafel an der Veilchenstraße in Betrieb genommen. Wer das dort geltende Tempo von 30 Stundenkilometern überschreitet, wird per Symbol abgemahnt. Der Blitzer an der Bothfelder Straße ist nach einer Attacke indes weiter außer Betrieb.