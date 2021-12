Langenhagen

Der Neubau der IGS Langenhagen ist ein Mammutprojekt. Entsprechend war auch eine Marathonsitzung notwendig, um für das Aussehen des Schulgebäudes die Weichen zu stellen. Rund zehn Stunden benötigte eine Jury, um sich unter 19 eingereichten Architektenentwürfen auf die drei Sieger festzulegen.

Das Gremium tagte mit einem Dutzend Personen in der Aula des Schulzentrums und bestand aus externen Architekten sowie Landschaftsarchitekten und Kommunalpolitikern. Mit dabei waren auch Langenhagens Bürgermeister Mirko Heuer, der Erste Stadtrat Carsten Hettwer sowie IGS-Leiter Timo Heiken als Hausherr.

Das sind die Modelle der Plätze zwei bis fünf. Im Vordergrund sind die Modelle zu sehen, die es auf die Ränge zwei und drei geschafft haben und damit in der Verlosung bleiben: vom Architektenbüro Gerber aus Dortmund und von Numrich Albrecht Klumpp aus Berlin. Quelle: Stephan Hartung

Am späten Abend konnten Heuer, Hettwer und Heiken zusammen mit Hilde Léon, vorsitzende Fachpreisrichterin, das Modell des ersten Platzes präsentieren. Der Entwurf des Architektenbüros BKSP aus Hannover überzeugte die Jury am meisten.

Auch Platz zwei und drei weiter im Rennen

Was Hettwer aber dabei betonte: „Das bedeutet nicht, dass dieser Entwurf am Ende auch in die Praxis umgesetzt wird. Auch die Plätze zwei und drei haben es ins weitere Verfahren geschafft.“ Der Erste Stadtrat weiß aus seiner Erfahrung von anderen Großprojekten, „dass es ohnehin oft noch Anpassungen gibt, bevor dann gebaut wird“.

Die gesamte Aula war an diesem Tag vollgepackt mit Stellwänden. Darauf zu sehen: Pläne und Entwürfe der insgesamt 19 Architektenbüros, auf den zahlreichen Tischen befanden sich zudem die Modelle im Miniformat. „Wir haben das in mehreren Runden diskutiert – und immer wieder Entwürfe ausscheiden lassen“, berichtete Heiken und erzählte, „dass sich die Favoriten durch den gegenseitigen Austausch im Gremium erst nach und nach herausgestellt haben“.

Die Entwürfe von insgesamt 19 Modellen hängen an den Stellwänden in der Aula. Quelle: Stephan Hartung

Der vorläufige Siegerentwurf habe ein offenes Gesicht zur Stadt und einen attraktiven Vorplatz. Außerdem werde das Bestandsgebäude gut in den Neubau integriert, sagte Hilde Léon. Auch Heiken äußerte sich „total zufrieden“. Denn die in der Mitte des Geländes geplanten Neubauelemente mit dreigeschossigen Trakten „sind gradlinig und übersichtlich“.

Wie geht es jetzt weiter? Die drei Modelle gehen nun in das sogenannte Vergaberechtsverfahren. Das in Braunschweig ansässige Büro für Architektur und Stadtplanung Carsten Meier, das den Wettbewerb organisiert, gibt dann nach einigen Monaten eine Bewertung und damit den endgültigen Siegerentwurf bekannt.

Das ist das Modell des ersten Platzes, entwickelt vom Architektenbüro BKSP in Hannover. Als Betrachter schaut man vom Stadtbahnhof aus auf das Schulzentrum. Quelle: Stephan Hartung

Wenn das Gymnasium Langenhagen voraussichtlich im Sommer 2022 in seinen Neubau an der Pferderennbahn zieht und damit das Schulzentrum verlässt, kann die IGS Langenhagen mit ihren 1500 Schülern in die Gymnasium-Räume wechseln – womit der Abriss eines Großteils der IGS beginnen kann.

Baubeginn 2024 angepeilt

Heiken hofft auf den ersten Spatenstich für den IGS-Neubau im Jahr 2024 und damit den Betriebsbeginn zum Schuljahr 2026/2027. Was ihn optimistisch stimmt: „Der Bau der neuen Sporthalle hat gezeigt: Man kann selbst in der Corona-Zeit den laufenden Betrieb weiterführen, wenn es nebenan eine Großbaustelle gibt.“

Noch nicht genau definierbar sind die endgültigen Kosten – fünf Jahre in die Zukunft zu schauen, ist schwer in einer Pandemie und zudem bei stetig steigenden Bau- und Materialkosten. Schätzungen zufolge könnte die Investitionssumme bei rund 100 Millionen Euro liegen.

Von Stephan Hartung